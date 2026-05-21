Mặc đồ bảo vệ, nửa đêm đột nhập bệnh viện trộm cắp tài sản

Tối 21.5, tin từ Công an phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thành Tâm (50 tuổi, ở phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an phường Long Xuyên lấy lời khai của Lê Thành Tâm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản ẢNH: TIẾN TẦM

Theo thông tin ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Lê Thành Tâm nảy sinh ý đồ đột nhập Bệnh viện đa khoa An Giang (phường Long Xuyên) để trộm cắp tài sản.

Để bệnh nhân và người nuôi bệnh không cảnh giác, Tâm mặc đồ bảo vệ. Khoảng 0 giờ ngày 19.5, Tâm đột nhập bệnh viện và đi lên lầu 1, thấy ở hành lang có nhiều người nuôi bệnh đang nằm ngủ.

Tang vật là 2 điện thoại mà Lê Thành Tâm đã trộm của người nuôi bệnh trong Bệnh viện đa khoa An Giang ẢNH: TIẾN TẦM

Lợi dụng lúc mọi người ngủ say, Tâm lấy trộm 2 điện thoại di động của một phụ nữ và một người đàn ông rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, khi Tâm đi đến nhà xe bệnh viện thì bị bảo vệ phát hiện và đuổi theo bắt giữ, giao cho Công an phường Long Xuyên.

Hiện vụ đột nhập bệnh viện để trộm cắp tài sản được lực lượng Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.