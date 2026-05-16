Trộm đập kính đột nhập tiệm nail gây xôn xao ở Cà Mau

Tối 16.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an xã Thới Bình (Cà Mau) đang thụ lý, xác minh vụ trộm đột nhập tiệm nail ở ấp 7, xảy ra vào rạng sáng 15.5.

Hai ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh trộm đột nhập tiệm nail nói trên. Nhiều tài khoản bình luận cho rằng vụ việc diễn ra quá manh động khi trộm ngang nhiên đập vỡ cửa kính để vào bên trong lấy tài sản.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 1 giờ 19 ngày 15.5, khi tiệm nail đã đóng cửa, bên trong không có người, hai nam thanh niên xuất hiện trước cửa tiệm. Một người ngồi trên xe chờ; người còn lại áp sát cửa kính để quan sát động tĩnh bên trong.

Camera an ninh ghi lại cảnh trộm đột nhập tiệm nail trộm đồ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau ít phút dò xét, người này bất ngờ dùng xà beng đập mạnh vào cửa kính khiến kính vỡ tung ngay lối ra vào.

Theo hình ảnh camera ghi lại, người này di chuyển nhanh qua khu vực cửa chính, tránh các mảnh kính vỡ rồi tiến sâu vào phía trong. Sau đó, anh ta lấy điện thoại đặt trên bàn, tiếp tục đến quầy và nhiều hộc tủ để lục tìm tài sản.

Cửa kính của tiệm nail bị trộm đập vỡ ẢNH: CTV

Kẻ trộm liên tục kéo các ngăn tủ, giật nhiều lần với những hộc khó mở rồi bới tung vật dụng bên trong.

Theo chủ tiệm, sau hơn 2 phút lục soát, kẻ trộm lấy đi điện thoại, tiền mặt, loa di động cùng nhiều dụng cụ làm nghề với tổng giá trị khoảng 8 triệu đồng.

Vụ trộm đột nhập tiệm nail đang được Công an xã Thới Bình điều tra xử lý.