Công an TP.HCM làm rõ người xịt sơn, đổ keo vào ổ khóa nhà dân

Công an TP.HCM cho biết, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 1.11, chị L.T.T.M (38 tuổi) đi làm về căn nhà đang thuê trên đường Vườn Chuối, phường Bàn Cờ, thì bàng hoàng phát hiện tường nhà bị xịt sơn đỏ với nội dung kích động: "lừa đảo quỵt tiền".

Hiện trường nhà chị M. bị xịt sơn ẢNH: CACC

Không chỉ dừng lại ở đó, chị M. tìm cách mở cửa nhưng vô vọng do ổ khóa đã bị ai đó đổ keo dính chặt vào bên trong, ngay cả sự trợ giúp của hàng xóm cũng không thể giải quyết. Quá bức xúc và lo lắng trước hành vi mang tính chất khủng bố tinh thần, chị M. đã đến Công an phường Bàn Cờ để trình báo.



Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bàn Cờ đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét, xác định thủ phạm gây ra vụ việc là Lê Doãn Quỳnh (37 tuổi, ở phường An Lạc).

Tại cơ quan công an, bước đầu Quỳnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi xịt sơn lên tường và đổ keo vào ổ khóa căn nhà do bà H. làm chủ. Giữa Quỳnh và bà H. thực tế có quan hệ vay mượn tiền và đang phát sinh tranh chấp. Vụ việc này đã được Tòa án thụ lý và đang trong quá trình giải quyết theo đúng trình tự pháp luật.



Theo yêu cầu của cơ quan công an, Quỳnh lau chùi các vết sơn trên tường nhà dân để khắc phục hậu quả ẢNH: CACC

Vì nóng lòng muốn đòi tiền, Quỳnh vẫn cố tình thực hiện hành vi hủy hoại tài sản, gây áp lực nhằm khủng bố tinh thần đối phương.

Trước tình hình trên, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu Công an phường Bàn Cờ và Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật nhằm răn đe, ngăn chặn kịp thời các hành vi đòi nợ kiểu "xã hội đen".

Công an TP.HCM cảnh báo, đòi nợ phải bằng phương thức hợp pháp. Đừng vì muốn thu hồi tiền mà tự đẩy mình vào vòng lao lý, phải bồi thường và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Khi phát sinh tranh chấp, người dân cần giải quyết thông qua thương lượng hoặc cơ quan có thẩm quyền; tuyệt đối không dùng hành vi phá hoại, đe dọa, gây rối để ép trả nợ.

Người bị xịt sơn, tạt chất bẩn hoặc phá hoại tài sản cần lưu giữ hình ảnh, chứng cứ và kịp thời trình báo cơ quan công an, tránh đối đầu hoặc trả đũa khiến vụ việc thêm phức tạp.