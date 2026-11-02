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    Từ vụ trộm ở tiệm bánh, phát hiện thêm vụ giật tiền tại cây xăng

    Ngọc Lê
    Ngọc Lê
    Từ vụ trộm tiền tại một tiệm bánh trên địa bàn, Công an phường Gia Định (TP.HCM) phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây xác minh, làm rõ thêm hành vi cướp giật tài sản của nhân viên cây xăng xảy ra trước đó.

    Khoảng 14 giờ 45 phút ngày 30.10, Công an phường Gia Định nhận được tin báo của người dân về vụ trộm cắp tài sản, một người đàn ông đã bị giữ lại ở đường Nguyễn Cửu Vân, phường Gia Định. Lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường, đưa Phạm Duy Anh (44 tuổi, ở phường Gia Định) về trụ sở làm việc.

    Từ vụ trộm ở tiệm bánh, phát hiện thêm vụ giật tiền tại cây xăng- Ảnh 1.

    Phạm Duy Anh tại cơ quan công an

    ẢNH: CACC

    Qua xác minh ban đầu, khi điều khiển xe máy đi ngang tiệm bánh trên đường Nguyễn Cửu Vân, Phạm Duy Anh thấy khu vực bán hàng không có người trông coi nên lẻn vào trong, mở ngăn kéo lấy tiền. Đúng lúc này, chủ tiệm đang làm bánh phát hiện sự việc và tri hô. Đối tượng chạy ra xe định tẩu thoát nhưng bị chủ tiệm đuổi theo, cùng người dân giữ lại. Tại cơ quan công an, Phạm Duy Anh khai nhận hành vi phạm tội.

    Từ lời khai, xác minh thêm vụ giật tiền tại cây xăng

    Quá trình làm việc, Phạm Duy Anh khai trước khi đến tiệm bánh đã thực hiện hành vi cướp giật tiền của nhân viên cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 30, địa chỉ 160 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây.

    Theo lời khai, sau khi đổ xăng, thấy nhân viên cầm tiền bán hàng trên tay, Phạm Duy Anh giật xấp tiền rồi tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, nhân viên giữ chặt tiền nên Duy Anh không chiếm đoạt được và tẩu thoát khỏi hiện trường.

    Công an phường Gia Định phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây xác minh địa điểm, tìm người bị hại. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, anh H.P.T.C - nhân viên cây xăng, đến Công an phường Thạnh Mỹ Tây trình báo. Thời điểm xảy ra sự việc, do chưa bị mất tài sản nên anh C. chưa trình báo cơ quan công an.

    Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

    Công an TP.HCM đề nghị người dân khi phát hiện hành vi trộm cắp, cướp giật hoặc dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an, kể cả trường hợp đối tượng chưa lấy được tài sản.

    Việc trình báo kịp thời giúp lực lượng chức năng sớm xác minh, thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi và ngăn ngừa những vụ việc tiếp theo. Khi xảy ra sự việc, cần ưu tiên an toàn cho bản thân và người xung quanh, tri hô để được hỗ trợ; ghi nhớ đặc điểm người, phương tiện, hướng di chuyển và bảo quản hình ảnh camera để cung cấp cho cơ quan công an.

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