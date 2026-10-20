Công an TP.HCM triệt phá các đường dây trộm chó liên tỉnh

Từ những tin báo mất trộm chó, mèo rải rác ở các phường xã, trên địa bàn TP.HCM, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã triệt xóa hàng loạt ổ nhóm tội phạm cộm cán, sử dụng hung khí nguy hiểm. Các đường dây tiêu thụ chó, mèo bị trộm liên tỉnh quy mô lớn kéo dài từ Nam ra Bắc đã lần lượt sa lưới.

Đường dây trộm chó đã bị lực lượng Công an TP.HCM triệt phá ẢNH: CTV

Thực hiện nghiêm mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an: "Phải giải quyết dứt điểm từ những việc nhỏ nhất trong nhân dân", Công an TP.HCM quyết liệt chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, chủ động phát hiện, truy xét, bắt giữ các đối tượng trộm cắp vật nuôi, thú cưng, đồng thời tập trung thu hồi, trao trả tài sản cho người dân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an TP.HCM đã phát hiện, xử lý 26 vụ với 54 đối tượng trộm cắp vật nuôi như chó, mèo, chim cảnh, rùa. Trong đó đã khởi tố 13 vụ án, 33 bị can về tội "trộm cắp tài sản".

Sau những vụ mất vật nuôi nhỏ lẻ là nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức

Đặc biệt, mới đây nhất, từ những vụ mất trộm chó của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ chó liên tỉnh, mở rộng điều tra đến các đầu mối thu mua tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình.

PC02 cho biết đằng sau những vụ mất vật nuôi tưởng chừng nhỏ lẻ là các nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, sử dụng súng kích điện tự chế, phương tiện gắn biển số giả, phân chia địa bàn gây án; thậm chí hình thành những đường dây thu gom, giết mổ, tiêu thụ liên tỉnh để thu lợi bất chính.

Xác định rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của loại tội phạm này, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự và công an các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, quản lý địa bàn, tập trung xác minh ngay từ những tin báo, tố giác của người dân; kiên quyết không để các đối tượng hoạt động lộng hành, gây bức xúc kéo dài trong dư luận.

Điển hình, ngày 11.3, tiếp nhận tin báo của người dân phường Bình Tân về việc bị mất trộm một con chó giống Bandog lai trị giá khoảng 5 triệu đồng, Công an phường Bình Tân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng truy xét, xác định Trần Văn Bình là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp.

Quá trình đấu tranh, Bình còn khai nhận đã thực hiện một vụ trộm chó khác trên cùng địa bàn. Ngày 26.3, công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng để điều tra về tội "trộm cắp tài sản".

Tháng 6.2026, PC02 phát hiện, triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp, thu gom mèo để tiêu thụ liên tỉnh. Qua đấu tranh, các đối tượng bước đầu khai nhận đã tổ chức bẫy bắt, thu gom mèo tại nhiều địa bàn trong khoảng 3 năm, sau đó tập kết, vận chuyển đến các đầu mối tiêu thụ.

Mở rộng truy xét đến một điểm tập kết tại tỉnh Tây Ninh, lực lượng công an phát hiện khoảng 400 con mèo còn sống và 80 con mèo đã chết; tiếp tục thu giữ thêm 21 con mèo tại phường Linh Xuân.

Giao dịch hơn hơn 10 tấn thịt chó cho 4 đầu mối thu mua

Đáng chú ý nhất, trong tháng 10.2026, PC02 tiếp tục triệt phá đường dây trộm chó hoạt động có tổ chức, sử dụng ô tô và súng kích điện tự chế để gây án tại nhiều địa bàn; đồng thời mở rộng điều tra, xử lý các đầu mối tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố phía bắc.

Ngày 8.10, PC02 phối hợp lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra nơi ở của Nguyễn Bá Long tại phường Long Bình, phát hiện trên ô tô chở 21 con chó đã chết cùng nhiều công cụ liên quan. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ thêm 32 con chó và 57 con mèo đã bị làm thịt, cất giữ để chuẩn bị tiêu thụ.

Kết quả điều tra xác định nhóm đối tượng này có sự phân công chặt chẽ từ khâu tìm kiếm, bắt trộm chó, vận chuyển đến sơ chế, tìm đầu ra và phân chia tiền thu lợi bất chính. Ngày 9.10, công an đã khởi tố 6 bị can về tội "trộm cắp tài sản".

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh đến cùng, không bỏ lọt các đối tượng liên quan, PC02 tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của Nguyễn Long Yến Vân trong việc tìm kiếm khách hàng, giao dịch, quản lý tiền thu được từ hoạt động tiêu thụ.

Qua truy xét, phân tích dữ liệu giao dịch, lực lượng công an xác định 4 đầu mối thường xuyên thu mua tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình, giao dịch hơn 860 triệu đồng, tương ứng khối lượng thịt chó ước tính trên 10 tấn. Ngày 18.10, PC02 tiếp tục khởi tố 5 bị can, gồm Nguyễn Long Yến Vân và 4 bị can thu mua tại các tỉnh, thành phía bắc.

Công an TP.HCM đã bóc gỡ đường dây liên tỉnh tiêu thụ chó bị bắt trộm

ẢNH: CTV

Từ những vụ mất trộm chó của người dân đến việc bóc gỡ đường dây tiêu thụ liên tỉnh, kết quả đấu tranh cho thấy quyết tâm của Công an TP.HCM trong việc truy xét đến cùng, mở rộng phạm vi điều tra, làm rõ toàn bộ các mắt xích liên quan. Không chỉ bắt giữ đối tượng trộm cắp, lực lượng công an còn tập trung "đánh" vào những đầu mối tiêu thụ, góp phần ngăn chặn loại tội phạm này.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ban giám đốc Công an TP.HCM tiếp tục yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý địa bàn, tuần tra, kiểm soát; tiếp nhận, giải quyết kịp thời tin báo, tố giác tội phạm; kiên quyết truy xét, bắt giữ, xử lý các đối tượng xâm phạm tài sản của người dân, không phân biệt giá trị lớn hay nhỏ.

Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp giữa lực lượng cảnh sát hình sự, công an cơ sở và công an các tỉnh, thành phố trong đấu tranh với các đường dây hoạt động liên địa bàn, liên tỉnh.

Không để những vụ việc nhỏ tích tụ thành bức xúc lớn; không để các đối tượng trộm cắp vật nuôi hoạt động lộng hành, coi thường pháp luật; không để người dân phải đơn độc trước những hành vi xâm phạm tài sản.

"Đó là tinh thần xuyên suốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an TP.HCM. Giải quyết dứt điểm từ những việc nhỏ nhất, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân bằng những hành động cụ thể, thiết thực, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên trên địa bàn TP.HCM", Công an TP.HCM khẳng định.