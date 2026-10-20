Ngày 20.10, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ ra mắt Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp và Câu lạc bộ Khoa học - Công nghệ Công an TP.HCM.

Theo Công an TP.HCM, đây là 2 mô hình mang ý nghĩa đột phá, thể hiện quyết tâm của lực lượng trong việc ứng dụng công nghệ số để bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Phòng Thông tin chỉ huy Công an TP.HCM ứng dụng công nghệ số ẢNH: NGUYỄN ANH

Tham dự buổi lễ có các phó giám đốc Công an TP.HCM: thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng; đại tá Trần Hồng Minh, thượng tá Phan Huy Văn; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP.HCM và chỉ huy các đơn vị, địa phương trực thuộc.

Sự kiện được triển khai thực hiện theo quyết định của Giám đốc Công an TP.HCM, qua đó cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với các sở, ngành

Phát biểu tại buổi lễ, Ban tổ chức nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới tư duy, lề lối làm việc và phương thức chiến đấu trong kỷ nguyên số. Sự ra đời của 2 mô hình không chỉ là dấu mốc quan trọng trong công tác hiện đại hóa trang thiết bị, nghiệp vụ mà còn minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa lực lượng công an với các sở, ban, ngành và UBND TP.HCM.

Công an TP.HCM ra mắt Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp ẢNH: NGUYỄN ANH

Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp đi vào hoạt động với nhiệm vụ tối ưu hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận thông tin, nâng cao năng lực phản ứng nhanh và chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống phát sinh liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM.

Mô hình này đóng vai trò là "trục xương sống" giúp tăng cường khả năng kết nối thông suốt, điều phối lực lượng tác chiến tức thời, rút ngắn tối đa thời gian di chuyển và xử lý vụ việc. Qua đó, mọi tin báo của người dân sẽ được xử lý nhanh chóng, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn; lấy sự hài lòng và bình yên của nhân dân làm thước đo đánh giá.

Song song cùng Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp, Câu lạc bộ Khoa học - Công nghệ Công an TP.HCM được thành lập với kỳ vọng trở thành hạt nhân quy tụ, kết nối những cán bộ, chiến sĩ có năng lực, tâm huyết và đam mê nghiên cứu công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số.

Công an TP.HCM cho biết đây là mô hình chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả phản ứng nhanh, bảo đảm an ninh trật tự và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ ẢNH: NGUYỄN ANH

Đặc biệt, câu lạc bộ sẽ mở rộng cửa, huy động trí tuệ và sự tham gia của các chuyên gia, tổ chức khoa học - công nghệ ngoài lực lượng. Đây sẽ là môi trường lý tưởng để chia sẻ kinh nghiệm, ươm mầm và phát triển các giải pháp công nghệ mang tính thực tiễn cao, trực tiếp giải quyết những bài toán nghiệp vụ khó khăn phát sinh từ thực tế đời sống xã hội.

Toàn bộ hoạt động của 2 mô hình chiến lược này sẽ chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban giám đốc Công an TP.HCM và Ban Chỉ đạo 57 Công an thành phố, đảm bảo tính thống nhất, xuyên suốt và hiệu quả cao nhất.

Việc chính thức đưa vào vận hành hai mô hình trong sáng nay tiếp tục khẳng định bước tiến vững chắc của lực lượng Công an TP.HCM trên con đường xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiện đại, đáp ứng xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong kỷ nguyên số.