TP.HCM là địa phương đầu tiên tích hợp xe buýt, metro trên VNeID: Có gì mới?

Tại cuộc họp báo định kỳ mới đây, thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM, thông tin về 12 tính năng mới được cập nhật trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.

Trong đó, TP.HCM là địa phương đầu tiên và duy nhất trên cả nước hoàn tất tích hợp giao thông công cộng bằng xe buýt và metro trên ứng dụng này.

Vé xe buýt, metro được tích hợp trên VNeID

Theo thượng tá Hồ Thị Lãnh, một trong những tính năng mới của VNeID là nền tảng giao thông tập trung, cho phép người dân mua vé, hiển thị vé metro và check-in nhanh tại các nhà ga giao thông công cộng.

Thông qua ứng dụng, người dân có thể tra cứu, quản lý lộ trình di chuyển bằng xe buýt, metro; sử dụng thông tin định danh điện tử để tham gia, mua vé và tích hợp vé điện tử ngay trên VNeID.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Việc kết nối hai loại hình vận tải công cộng trên cùng nền tảng hướng đến mục tiêu sử dụng một vé điện tử chung cho nhiều phương tiện, giúp người dân thuận tiện hơn khi đi lại.

Bên cạnh đó, VNeID cũng tích hợp giấy phép lái xe, điểm giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe và hỗ trợ đăng ký xe lần đầu.

Đối với chủ ô tô, tính năng tích hợp thông tin đăng kiểm cho phép tra cứu dữ liệu phương tiện, theo dõi thời hạn kiểm định để chủ động đưa xe đi đăng kiểm đúng quy định.

Thông tin đăng kiểm được quản lý trên môi trường điện tử cũng giúp giảm phụ thuộc vào giấy tờ bản giấy, hạn chế nguy cơ thất lạc, hư hỏng và thuận tiện khi cần đối chiếu.

Thêm tiện ích về sổ đỏ, lương hưu, khám chữa bệnh

Ngoài giao thông, VNeID còn được bổ sung nhiều tính năng phục vụ nhu cầu sinh hoạt và giải quyết thủ tục hành chính của người dân.

Trong lĩnh vực đất đai, ứng dụng cho phép tích hợp, hiển thị giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) điện tử có giá trị thay thế bản giấy.

Ở lĩnh vực y tế, người dân có thể sử dụng sổ sức khỏe điện tử phục vụ khám chữa bệnh. Các thông tin về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy chuyển tuyến và hồ sơ khám chữa bệnh cũng được tích hợp trên ứng dụng.

Cuộc họp báo định kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì ẢNH: NGUYỄN ANH

Từ ngày 28.9.2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội có thể đăng ký nhận tiền thông qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Tính năng này giúp giảm thời gian đi lại, chờ đợi, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong chi trả.

Ứng dụng cũng cho phép liên kết tài khoản ngân hàng, thẻ NAPAS và ví điện tử để thanh toán dịch vụ công, phí hành chính và nhận các khoản an sinh xã hội.

Trong lĩnh vực giáo dục, VNeID bổ sung thông tin học bạ của học sinh là người phụ thuộc, cùng các loại văn bằng, chứng chỉ. Người dân cũng có thể tích hợp giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn và cung cấp các thông tin này cho cơ quan nhà nước.

Một tiện ích khác là đăng ký chứng thư chữ ký số cá nhân, phục vụ việc ký hồ sơ dịch vụ công trên môi trường điện tử.

Đối với thân nhân liệt sĩ, VNeID bổ sung tính năng tra cứu thông tin, gửi yêu cầu xác nhận quan hệ thân nhân và theo dõi kết quả xử lý. Tiện ích này còn hỗ trợ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Ngoài ra, người dân có thể đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, gửi phản ánh về lừa đảo trên mạng, tố giác tin giả và tra cứu thông tin đối tượng truy nã.

Theo báo cáo, đến nay VNeID đã có tổng cộng 42 nhóm thủ tục và tính năng thiết yếu, phục vụ nhiều lĩnh vực của đời sống.

Tích hợp 5 loại giấy tờ, thông tin trên VNeID để được hưởng ưu đãi

Công an TP.HCM khuyến nghị người dân chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cần chủ động đăng ký, kích hoạt để sử dụng đầy đủ các dịch vụ công và tiện ích trên VNeID.

Đối với người đã có tài khoản mức độ 2, cần tích hợp 5 loại giấy tờ, thông tin cơ bản gồm giấy khai sinh, thông tin tài khoản thanh toán, tài khoản an sinh xã hội, số điện thoại và sổ sức khỏe điện tử.

Theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP, người dân tích hợp đầy đủ các thông tin trên được hưởng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến theo quy định. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15.8.2026 đến ngày 28.2.2027.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh lưu ý người dân thường xuyên kiểm tra thông tin cá nhân trên VNeID. Nếu phát hiện sai sót, cần liên hệ công an cấp xã để được hướng dẫn điều chỉnh, cập nhật. Khi thay đổi nơi cư trú, công dân cần thực hiện khai báo, đăng ký cư trú theo đúng quy định thông qua ứng dụng.