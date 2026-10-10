Tài khoản chứng khoán, viễn thông, mạng xã hội phải liên kết VNeID trước 31.12

Quy định trên được bổ sung tại Nghị định 320 năm 2026, sửa đổi một số điều của Nghị định 69 năm 2024 về định danh và xác thực điện tử của Chính phủ.

Đáng chú ý, điều 19 Nghị định 320 quy định tài khoản giao dịch điện tử theo luật Giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động trong 12 lĩnh vực phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID.

12 lĩnh vực phải liên kết với tài khoản định danh VNeID trước ngày 31.12 tới ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực, gồm: giáo dục; bình dân học vụ số; chứng khoán; viễn thông; thương mại điện tử; hóa đơn điện tử; kinh doanh vận tải; du lịch; dược; khám bệnh, chữa bệnh; mạng xã hội tại Việt Nam đã được tạo lập trước ngày nghị định có hiệu lực (28.9) phải hoàn thành liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID chậm nhất ngày 31.12.2026.

Riêng lĩnh vực ngân hàng có thời gian hoàn thành liên kết, xác thực chậm nhất ngày 30.6.2027.

Đối với thương mại điện tử, yêu cầu này áp dụng với tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của luật Thương mại điện tử.

Nghị định quy định, tài khoản định danh điện tử được sử dụng để thực hiện, nhận kết quả thủ tục hành chính, dịch vụ cộng trên môi trường điện tử và các hoạt động khác theo nhu cầu của chủ thể danh tính điện tử.

Đồng thời, khuyến khích sử dụng tài khoản định danh điện tử đăng nhập sử dụng các giao dịch điện tử phục vụ các hoạt động tín dụng, viễn thông, giao thông, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu và các hoạt động thiết yếu khác.

Việc sử dụng thông tin về danh tính điện tử và thông tin, giấy tờ tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử, hệ thống định danh và xác thực điện tử có giá trị tương đương với việc cung cấp thông tin hoặc xuất trình giấy tờ trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

Ngoài ra, tài khoản giao dịch điện tử phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới cũng phải liên kết, xác thực trước khi sử dụng nếu nền tảng đáp ứng đủ điều kiện và đã kết nối với nền tảng định danh, xác thực điện tử.