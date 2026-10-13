TP.HCM tăng chuyến metro, xe buýt phục vụ lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ

Ngày mai (14.10), TP.HCM tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân tham dự buổi lễ, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thông báo, hướng dẫn sử dụng các phương tiện giao thông công cộng kết nối Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng và Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Cụ thể, đối với tuyến đường sắt đô thị số 1, trong ngày 14.10, số lượt tàu hoạt động được tăng lên 246 lượt, tăng 18 lượt tàu, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tham dự lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Đối với xe buýt, tuyến số 10, lộ trình Bến xe miền Tây - Đại học Quốc gia, hoạt động 112 chuyến/ngày, tăng 10 chuyến xe.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng yêu cầu các đơn vị vận tải chủ động bố trí phương tiện, nhân sự phục vụ; tăng cường điều hành, theo dõi tình hình hành khách và kịp thời điều chỉnh phương án khai thác phù hợp với nhu cầu thực tế. Đồng thời, các đơn vị phải bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự và chất lượng phục vụ hành khách trong thời gian diễn ra buổi lễ.



