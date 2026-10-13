Hình ảnh bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành giữa trời đêm

Theo đó, trong hai ngày 12 - 13.10, Trung tâm Bay kiểm tra hiệu chuẩn thuộc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay sử dụng tàu bay Beechcraft B300/B350, số hiệu liên lạc CBA35, thực hiện các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không phục vụ đường cất hạ cánh 05R/23L tại Cảng HKQT Long Thành.

Tàu bay thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống thiết bị dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không tại sân bay Long Thành

Cụ thể, ngày 12.10, các bài bay tập trung vào hệ thống ILS/DME 23L, PAPI 23L, ALS 23L và hệ thống dẫn đường vô tuyến DVOR/DME Long Thành. Ngày 13.10, hoạt động tiếp tục với hệ thống ILS/DME 05R, PAPI 05R và hệ thống đèn tiếp cận ALS 05R–23L.

DVOR/DME cung cấp thông tin về phương vị và cự ly, hỗ trợ xác định vị trí tương đối của tàu bay so với đài dẫn đường. Việc kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống giúp đánh giá các thông số kỹ thuật, phục vụ quá trình hoàn thiện điều kiện bảo đảm hoạt động bay.

Các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành là bước kỹ thuật quan trọng, cung cấp cơ sở để đánh giá hệ thống, phục vụ quá trình chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành

Trong suốt đợt bay, các lực lượng điều hành bay, kỹ thuật, khí tượng và quản lý hạ tầng duy trì phối hợp, trao đổi thông tin, theo dõi trạng thái hệ thống và hỗ trợ tổ bay thực hiện nhiệm vụ. Các bài bay trong hai ngày được hoàn thành theo kế hoạch, không phát sinh tình huống bất thường.

Đại diện VATM cho biết, bay kiểm tra, hiệu chuẩn nhằm đánh giá độ chính xác và khả năng hoạt động của các hệ thống dẫn đường, đèn tín hiệu hàng không trong điều kiện thực tế. Đây là bước kỹ thuật quan trọng, cung cấp cơ sở để các đơn vị chuyên môn đánh giá hệ thống, phục vụ quá trình chuẩn bị khai thác Cảng HKQT Long Thành.

Trước đợt bay, VATM chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị nhân lực, phương án điều hành, hệ thống kỹ thuật và thông tin khí tượng; đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành thiết bị tại sân bay để bảo đảm các điều kiện phục vụ nhiệm vụ.

Kết quả đợt bay là cơ sở để các đơn vị chuyên môn tổng hợp, đánh giá số liệu kiểm tra, hiệu chuẩn và tiếp tục thực hiện các bước kỹ thuật, thủ tục liên quan theo quy định.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng điều hành bay, kỹ thuật, khí tượng và các đơn vị liên quan góp phần bảo đảm an toàn cho các chuyến bay, từng bước hoàn thiện các điều kiện phục vụ khai thác sân bay Long Thành

Cập nhật mới nhất từ phía ACV, tổng giá trị sản lượng thực hiện của Dự án thành phần 3 đạt 73.870 tỉ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 86.348 tỉ đồng, tương đương 85,5%. Trong đó, 16 gói thầu xây lắp đạt giá trị thực hiện lũy kế 64.454 tỉ đồng, tương đương khoảng 83,1% giá trị hợp đồng. Tổng giá trị giải ngân đạt khoảng 47.055 tỉ đồng, tương đương 54,5% tổng giá trị hợp đồng; riêng 16 gói thầu xây lắp đạt khoảng 43.064 tỉ đồng, tương đương 51,9% giá trị hợp đồng.

Các đơn vị đều đang đồng loạt chạy nước rút để đưa siêu sân bay vào khai thác thương mại tháng 12 tới.



