Thúc đẩy giải ngân vốn, bảo đảm tiến độ khai thác siêu sân bay Long Thành

Trên cơ sở hợp đồng cấp tín dụng đã ký kết ngày 1.6.2024, ACV cùng 3 ngân hàng cấp tín dụng hợp vốn gồm Vietcombank - ngân hàng đầu mối thu xếp vốn, VietinBank và BIDV tổ chức chương trình làm việc cấp cao nhằm cập nhật tình hình thực hiện dự án, rà soát các điều kiện cấp tín dụng còn lại và trao đổi kế hoạch giải ngân.

ACV cùng 3 ngân hàng cấp tín dụng hợp vốn thống nhất phương án triển khai hợp đồng tín dụng trong giai đoạn nước rút của dự án sân bay Long Thành ẢNH: ACV

Theo đó, chương trình tập trung cập nhật tình hình thực hiện dự án, kế hoạch giải ngân và trao đổi, thống nhất các điều kiện cấp tín dụng, góp phần bảo đảm nguồn lực tài chính cho giai đoạn nước rút, hướng tới mục tiêu đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại từ tháng 12.

Là đơn vị được giao làm chủ đầu tư Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do nhà đầu tư khai thác cảng thực hiện, với tổng mức đầu tư 99.019 tỉ đồng, lãnh đạo ACV cho biết hợp phần này bao gồm các hạng mục hạ tầng thiết yếu, từ công trình khu bay, sân đỗ tàu bay, hệ thống nhiên liệu đến nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe và các công trình phụ trợ, giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành năng lực khai thác đồng bộ của Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Cập nhật mới nhất từ phía ACV, tổng giá trị sản lượng thực hiện của Dự án thành phần 3 đạt 73.870 tỉ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 86.348 tỉ đồng, tương đương 85,5%. Trong đó, 16 gói thầu xây lắp đạt giá trị thực hiện lũy kế 64.454 tỉ đồng, tương đương khoảng 83,1% giá trị hợp đồng. Tổng giá trị giải ngân đạt khoảng 47.055 tỉ đồng, tương đương 54,5% tổng giá trị hợp đồng; riêng 16 gói thầu xây lắp đạt khoảng 43.064 tỉ đồng, tương đương 51,9% giá trị hợp đồng.

Sân bay Long Thành đang phi nước đại về đích ẢNH: ACV

Khối lượng thực hiện đã đạt mức cao, trong khi thời điểm đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại đang đến gần, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc bảo đảm nguồn vốn phục vụ thi công, thanh toán khối lượng hoàn thành và triển khai các hạng mục còn lại.

"Việc hoàn thiện các điều kiện cấp tín dụng, bảo đảm nguồn lực tài chính, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vì vậy có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng duy trì thi công liên tục, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng công trình. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để ACV chủ động nguồn lực, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư trong giai đoạn quyết định của dự án," lãnh đạo ACV khẳng định.

Ngoài ra, các bên tập trung thảo luận, hướng tới thống nhất phương án triển khai hợp đồng tín dụng, đáp ứng yêu cầu về nguồn vốn trong giai đoạn nước rút của dự án.