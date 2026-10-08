Siêu sân bay Long Thành đang chạy thử ORAT, vậy ORAT là gì?

Duyệt binh toàn diện quy trình

Từ xử lý sự cố rò rỉ nhiên liệu, cấp cứu y tế hành khách cho đến quy trình tiếp nhận tàu bay đến từ vùng dịch bệnh - tất cả đều nằm trong kế hoạch tổng thể thuộc chương trình ORAT nhằm đưa siêu dự án này vào vận hành an toàn, thông suốt.

Cảng HKQT Long Thành triển khai diễn tập mô phỏng (tabletop exercise) tình huống giả định tiếp nhận và phục vụ tàu bay chở hành khách đến từ vùng có dịch bệnh ẢNH: ACV

ORAT là viết tắt của Operational Readiness and Airport Transfer (Chuẩn bị sẵn sàng khai thác và chuyển giao hoạt động sân bay). Đây được coi là quy trình "duyệt binh" toàn diện nhằm kết nối đồng bộ giữa hạ tầng, hệ thống công nghệ, con người và quy trình vận hành.

Đại diện Cảng HKQT Long Thành cho biết, việc chuyển tiếp hoạt động sang một cơ sở hạ tầng hàng không quy mô lớn chưa bao giờ là điều dễ dàng. Thông qua ORAT, các đơn vị vận hành có cơ hội thực hành quy trình, rà soát khả năng phối hợp liên ngành, từ đó phát hiện và khắc phục triệt để các lỗ hổng kỹ thuật hay rào cản vận hành trước khi chính thức đón những vị khách đầu tiên.

Đây là hoạt động thuộc ORAT - chương trình chuẩn bị sẵn sàng khai thác sân bay, giúp kiểm tra hệ thống, thực hành quy trình và rà soát sự phối hợp giữa các đơn vị trước khi đón khách ẢNH: ACV

Để đảm bảo sân bay vận hành hoàn hảo ngay từ ngày đầu mở cửa, chương trình ORAT tại Long Thành được triển khai toàn diện qua nhiều nhiệm vụ cốt lõi.

Đầu tiên là tối ưu hóa quy trình và đào tạo nhân sự. Quá trình này gồm rà soát phân công trách nhiệm giữa các lực lượng; tổ chức đào tạo, huấn luyện nhân viên làm quen với môi trường làm việc mới cùng hệ thống thiết bị hiện đại.

Cùng với đó, thử nghiệm tích hợp hệ thống thông qua việc kiểm tra tính chính xác, khả năng kết nối và độ ổn định giữa các hệ thống quản lý bay, nhà ga, mặt đất.

Tiếp đến là diễn tập kịch bản thực tế. Tại sân bay sẽ được chạy thử liên tục các quy trình phục vụ hành khách, hành lý, dịch vụ tàu bay và đặc biệt là kỹ năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Cuối cùng là đánh giá và chuyển gia. Đơn vị chuyên môn sẽ ghi nhận toàn bộ dữ liệu chạy thử, điều chỉnh các vấn đề phát sinh, đồng thời chuẩn bị phương án chuyển tiếp mượt mà và hỗ trợ vận hành trong giai đoạn đầu khai thác.

Chương trình ORAT thường diễn ra qua 5 giai đoạn chiến lược, từ lập kế hoạch, chuẩn bị, chạy thử và đánh giá, đến chuyển giao khai thác và hỗ trợ sau mở cửa. Tại Cảng HKQT Long Thành, các khâu này được đan xen linh hoạt và triển khai song song với quá trình hoàn thiện thi công, lắp đặt thiết bị.

Các bài diễn tập tình huống giả định vừa qua chỉ là những bước khởi đầu. Trong thời gian tới, Cảng HKQT Long Thành sẽ tiếp tục mở rộng các kịch bản chạy thử với quy mô lớn hơn, từng bước hoàn thiện những khâu cuối cùng để sẵn sàng cho ngày cất cánh lịch sử của hàng không Việt Nam.

Khai thác theo 3 giai đoạn

Theo ACV, sân bay Long Thành đã được xây dựng lộ trình khai thác theo 3 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 (tháng 12.2026 - 3.2027): khai thác cánh tây và khu trung tâm nhà ga hành khách. Hiện Vietnam Airlines và Vietjet đã đăng ký đạt 6 - 10% công suất thiết kế (khoảng 20 - 30 chuyến bay/ngày), tập trung vào các đường bay nội địa và quốc tế chặng ngắn. Tổng sản lượng dự kiến đạt tối đa 366 chuyến bay/tuần (322 chuyến nội địa, 44 chuyến quốc tế). Đối với hàng hóa, sẽ khai thác một phần nhà ga hàng hóa. Trong đó khai thác hàng hóa quốc nội từ ngày 24.12. Từ tháng 1.2027, bắt đầu phục vụ các chuyến bay quốc tế (ngoại trừ châu Âu và Mỹ).

Giai đoạn 2 từ tháng 4.2027 - 10.2027, dự kiến Vietnam Airlines và Vietjet khai thác thêm các đường bay quốc tế (đi châu Âu, châu Úc, Nam Á, Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Mỹ) và một số đường bay nội địa khác, sản lượng hành khách dự kiến đạt 50% công suất thiết kế. Thời điểm này sẽ cho chạy thử toàn bộ nhà ga hàng hóa và thực hiện đánh giá cấp chứng chỉ quốc tế RA3 (hàng vào EU), TSA (hàng vào Mỹ).

Tháng 10.2027 bước vào giai đoạn 3, sân bay Long Thành khai thác 100% công suất thiết kế với đầy đủ các mạng bay quốc tế và nội địa, bao gồm cả các tuyến vận chuyển hàng hóa đi châu Âu và Mỹ.