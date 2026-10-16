Bộ Công an sẽ truy tận gốc thực phẩm bẩn, xử lý cả hành vi tiếp tay

Thông tin được đại diện Bộ Công an đưa ra tại diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói" lần thứ nhất năm 2026, do Bộ Công an phối hợp với T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức chiều 16.10.

Kiểm soát thực phẩm bẩn từ nguồn đến bếp ăn

Đại tá Nguyễn Bá Thành, Cục phó Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05), cho biết vi phạm an toàn thực phẩm diễn ra ở nhiều công đoạn, từ sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp đến chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ.

Đại tá Nguyễn Bá Thành giải đáp thắc mắc của nông dân tại diễn đàn ẢNH: D.V

Các hành vi nổi lên gồm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, mua bán gia súc, gia cầm mắc dịch bệnh, dùng hóa chất ngoài danh mục để bảo quản nông sản và đưa thực phẩm không bảo đảm an toàn vào bếp ăn trường học, bệnh viện, khu công nghiệp.

Những vi phạm này không chỉ đe dọa sức khỏe người tiêu dùng mà còn gây thiệt hại cho người sản xuất chân chính, ảnh hưởng uy tín nông sản Việt Nam.

Theo đại tá Thành, Bộ Công an sẽ tập trung truy xuất tận gốc các vi phạm, từ nguồn nguyên liệu, sản xuất, thu hoạch đến khâu trung gian và tiêu thụ; đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức bao che, tiếp tay.

Lực lượng công an cũng sẽ tăng cường kiểm soát nguồn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam khuyến khích người dân phát hiện, tố giác vi phạm.

Hơn 6.000 vụ lừa đảo trực tuyến trong 21 tháng

Một vấn đề khác được nông dân phản ánh là tình trạng bán hàng đa cấp biến tướng, lừa đảo trực tuyến nhắm vào người cao tuổi và người dân nông thôn.Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Cục phó Cục An ninh mạng (A05), cho biết năm 2025, cả nước xảy ra khoảng 4.200 vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại khoảng 8.000 tỉ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tiếp tục ghi nhận 1.800 vụ.



Các đối tượng ngày càng sử dụng thủ đoạn tinh vi, thu thập thông tin cá nhân để xây dựng kịch bản lừa đảo phù hợp với từng nạn nhân.

Để ngăn chặn, Bộ Công an phối hợp với Bộ KH-CN triển khai xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động đăng ký mới, phục vụ đối soát, làm sạch dữ liệu 135 triệu thuê bao.

Bộ Công an cũng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tăng cường kiểm soát tài khoản ngân hàng, đồng thời tích hợp tính năng tiếp nhận tin báo về an ninh, trật tự trên ứng dụng VNeID.

Theo đại tá Quân, cùng với việc triệt phá các đường dây lừa đảo và gửi tin nhắn cảnh báo, số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đã giảm khoảng 30% so với năm 2024.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện thủ đoạn lừa đảo, đặc biệt đối với người dân nông thôn, vẫn là giải pháp quan trọng để phòng ngừa tội phạm.