Khai mạc Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Đại hội Hội Nông dân VN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có chủ đề: Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển, diễn ra từ ngày 7 - 8.6, có nhiệm vụ đánh giá tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân từ Đại hội Hội Nông dân VN lần thứ VIII (năm 2023) đến nay. Đại hội sẽ đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2026 - 2031, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc VN lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội kỳ vọng tiếp tục khơi dậy khát vọng làm giàu, khẳng định vị thế của người nông dân không chỉ là người sản xuất, mà còn là chủ thể, là trung tâm của sự phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn hiện đại.

Theo T.Ư Hội Nông dân VN, công tác Hội và phong trào nông dân từ sau Đại hội Hội Nông dân VN lần thứ VIII đến nay đạt được nhiều dấu ấn, kết quả quan trọng đóng góp vào sự phát triển KT-XH của đất nước.

Các cấp hội hướng dẫn thành lập mới 1.028 hợp tác xã nông nghiệp (đạt 240,7% kế hoạch) và 5.225 tổ hợp tác (đạt 258,3% kế hoạch), lần lượt gấp 4,1 lần và 3,5 lần so với mục tiêu đề ra tại Quyết định 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thu hút gần 1,3 triệu hộ nông dân tham gia vào mô hình sản xuất chuyên nghiệp.

Trong ngày làm việc đầu tiên, đại hội sẽ nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân VN khóa VIII; tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân VN và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân VN (sửa đổi, bổ sung). Chiều cùng ngày, đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân VN khóa IX.