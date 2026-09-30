Sửa luật An toàn thực phẩm: Doanh nghiệp lo thủ tục, phường 'rối' quản vỉa hè

Chiều 30.9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).



Doanh nghiệp thực phẩm lo gánh nặng thủ tục

Tại hội nghị, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP.HCM (FFA), cho biết hiệp hội ủng hộ sửa luật, quản lý theo mức độ rủi ro, tăng cường hậu kiểm và truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, các thủ tục công bố, đăng ký, kiểm nghiệm cần được rà soát để đơn giản, minh bạch và khả thi hơn.

Theo bà Hoa, mỗi quy định mới phải trả lời được những câu hỏi: giải quyết vướng mắc nào, giúp bảo đảm an toàn thực phẩm tốt hơn ở đâu, ai thực hiện và bằng nguồn lực nào. Nếu nguồn lực dồn vào xét hồ sơ trong khi thực phẩm lưu thông chưa được kiểm soát tốt, việc bổ sung thủ tục khó đạt mục tiêu.

Một nội dung làm FFA băn khoăn là cách xác định nhóm thực phẩm phải đăng ký bản công bố quy định tại điểm a khoản 2 điều 46. Trong đó, quy định gồm nhiều cụm nội dung ngăn cách bằng dấu chấm phẩy, có thể khiến người đọc hiểu thành những nhóm sản phẩm độc lập.

Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP.HCM đóng góp ý kiến tại hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

Bà Hoa dẫn ví dụ nước cam, nước chanh có thông tin vitamin C giúp tăng sức đề kháng, hay sữa chua được giới thiệu tốt cho tiêu hóa. Nếu phạm vi không rõ, doanh nghiệp khó xác định những sản phẩm thông thường này có phải chuyển sang đăng ký bản công bố hay không.

Đại diện FFA đề nghị làm rõ ngay trong luật nhóm thực phẩm phải đăng ký; bổ sung định nghĩa sản phẩm dinh dưỡng dành cho chế độ ăn đặc biệt để tránh cách hiểu và áp dụng khác nhau.

Đồng thời kiến nghị bỏ thủ tục gia hạn định kỳ sau 5 năm. Theo bà Hoa, khi sản phẩm không đảm bảo an toàn hoặc tổ chức, cá nhân vi phạm, cơ quan quản lý có thể xử lý, thu hồi giấy đăng ký mà không cần chờ hết hạn. Nếu vẫn giữ gia hạn, cần thực hiện đúng tính chất thông báo, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiếp tục khi cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận.



Hiệp hội cũng đề nghị phân loại thực phẩm theo ba mức nguy cơ cao, trung bình và thấp, thay vì hai nhóm cao và thấp như dự thảo. Theo bà Hoa, thiếu mức trung bình có thể dẫn đến tình trạng quản lý quá chặt khi xếp lên nhóm cao hoặc chưa đầy đủ khi xếp xuống nhóm thấp.

Hàng quán vỉa hè cần quy định phù hợp thực tế

Ở góc độ địa phương, bà Phan Thị Diễm, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Tạo, băn khoăn về khả năng thực hiện yêu cầu lưu thông tin nguồn gốc nguyên liệu của người bán thức ăn đường phố.

Bà Diễm dẫn trường hợp quầy bánh mì, xe hủ tiếu nhỏ mua nguyên liệu tại chợ truyền thống. Việc lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ hoặc ghi chép có thể khó thực hiện. Vì vậy, bà đề nghị phân loại theo quy mô kinh doanh để có yêu cầu phù hợp, giúp người bán và cơ quan quản lý thực hiện được.

Bà Phan Thị Diễm, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Tạo phát biểu tại hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

"Theo khoản 8 điều 40 của bản dự thảo ngày 15.9, người kinh doanh thức ăn đường phố phải lưu thông tin nguồn gốc nguyên liệu bằng hóa đơn, chứng từ, sổ ghi chép hoặc hình thức phù hợp khác để phục vụ truy xuất khi cần thiết. Như vậy, hóa đơn không phải hình thức duy nhất được dự thảo đề cập", bà Diễm nêu.

Chưa hết, dự thảo cũng yêu cầu người kinh doanh cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, thông báo thông tin cá nhân, tổ chức và địa điểm kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.

Từ những băn khoăn nêu trên, bà Diễm đề nghị làm rõ đầu mối quản lý. Theo bà, tại địa phương, lĩnh vực thực phẩm liên quan cả Phòng Văn hóa - Xã hội và Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị. Như vậy, một cơ sở vừa sản xuất, vừa chế biến thức ăn có thể liên quan đến trách nhiệm của cả hai phòng.

Toàn cảnh hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

"Trong khi đó, nhân sự phụ trách còn mỏng, khối lượng công việc lớn", bà Diễm nêu và đề nghị quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quy trình xử lý để giảm lúng túng, áp lực cho cấp phường.

Tương tự, ông Nguyễn Phương Phi, công tác tại Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bến Thành, cũng phản ánh khó khăn về chuyên môn khi kiểm tra an toàn thực phẩm. Việc kiểm tra giấy tờ, điều kiện bên ngoài chưa đủ để xác định các yếu tố có trong thực phẩm.

Ông đề nghị cơ quan cấp phép chia sẻ thông tin doanh nghiệp, cơ sở được cấp giấy về địa phương để theo dõi, hậu kiểm; đồng thời hỗ trợ chuyên môn cho phường.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cho biết đã ghi nhận đầy đủ các ý kiến phát biểu và báo cáo về Ủy ban Thường vụ Quốc hội.