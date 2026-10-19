Công an TP.HCM điều tra vụ thanh niên cầm gậy đập phá ô tô trên đường

Tối 19.10, Công an TP.HCM cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên có hành vi chửi bới, dùng gậy gỗ liên tục đập phá chiếc ô tô đang di chuyển trên đường.

Sự việc không chỉ gây bức xúc trong dư luận xã hội mà còn trực tiếp xâm phạm đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Nghi phạm Huỳnh Lương Lộc tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Ngay sau khi nắm bắt thông tin qua không gian mạng, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã lập tức chỉ đạo Công an xã Vĩnh Lộc khẩn trương vào cuộc, phối hợp các lực lượng liên quan xác minh, truy xét đối tượng, đồng thời củng cố tài liệu và chứng cứ để xử lý nghiêm minh.

Đang đi trên đường thì bất ngờ bị chặn đầu, đập phá xe

Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ 25 phút ngày 18.10 trên tuyến đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc.

Vào thời điểm trên, anh L.T.H (34 tuổi, ở xã Đông Thạnh) điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Quách Điêu, theo hướng từ đường Dương Công Khi đi ngã năm Vĩnh Lộc.

Khi xe đi đến trước khu vực địa chỉ D13/40 đường Quách Điêu, bất ngờ xuất hiện một nam thanh niên điều khiển xe đạp điện (không gắn biển số) chạy vượt lên chặn trước đầu ô tô, rồi chủ động làm xe ngã ra đường.

Không dừng lại ở đó, đối tượng này đã hung hăng tiến đến vị trí xe ô tô của anh H., lớn tiếng chửi bới và dùng một cây gậy gỗ đập liên tiếp nhiều phát vào kính chắn gió phía trước cùng kính cửa bên trái của xe. Sau khi gây ra sự việc, thanh niên này nhanh chóng rời khỏi hiện trường theo hướng đường Thới Hòa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với nguồn tin trên không gian mạng, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định danh tính và đưa đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ việc về trụ sở làm việc.

Đối tượng được xác định là Huỳnh Lương Lộc (35 tuổi, ở phường Bình Trị Đông). Hiện cơ quan công an đang tiếp tục thu thập lời khai, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không để lọt hành vi vi phạm.

Công an TP.HCM đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ tới người dân khi tham gia giao thông cần giữ vững bình tĩnh, ứng xử có văn hóa, tuyệt đối không sử dụng bạo lực, các hành vi đe dọa hay đập phá tài sản của người khác để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.