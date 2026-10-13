Khởi tố 9 thanh thiếu niên mang hung khí, chạy xe gây rối rồi đăng TikTok

Ngày 13.10, thông tin từ Công an xã Đại Lộc (thành phố Đà Nẵng) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 9 bị can liên quan vụ gây rối trật tự công cộng rồi đăng TikTok "câu view" xảy ra tối 19.5 trên địa bàn các xã Đại Lộc, Vu Gia và Hà Nha.

Theo kết quả xác minh, xuất phát từ mâu thuẫn, thách thức đánh nhau qua Facebook và Messenger, nhóm thanh thiếu niên gồm L.M.L, H.N.H, V.Đ.T, L.H.P (cùng 17 tuổi, trú xã Đại Lộc); Nguyễn Hữu Huy, Trần Công Dương, Văn Xuân Danh, Văn Quý Sáng (cùng 18 tuổi, trú xã Đại Lộc), và L.H.N (16 tuổi, thường trú phường Điện Bàn Tây, hiện đang ở xã Đại Lộc) cùng một số thanh thiếu niên khác tụ tập gần cầu Quảng Huế.

Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 9 bị can liên quan vụ gây rối trật tự công cộng ẢNH: CTV

Tại đây, nhóm này mang theo hung khí tự chế, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bấm còi và la hét, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đáng chú ý, một số người còn quay video, chỉnh sửa rồi đăng lên TikTok nhằm thu hút lượt xem, tương tác và thách thức các nhóm thanh thiếu niên khác.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng thu giữ 4 dao tự chế, 5 xe mô tô và 4 điện thoại di động có liên quan.

Ngày 8.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố 9 bị can về hành vi "gây rối trật tự công cộng". Ngày 12.10, cơ quan công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với L.H.N, Nguyễn Hữu Huy và Văn Xuân Danh; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can còn lại theo quy định pháp luật.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em; đồng thời đề nghị thanh thiếu niên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh trên không gian mạng, không tụ tập gây rối, mang theo hung khí hoặc thực hiện các hành vi nguy hiểm, vi phạm pháp luật.