Ngày 20.10, Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến đường dây trộm chó liên tỉnh có tổ chức, thủ đoạn tinh vi và mạng lưới tiêu thụ trải dài qua nhiều tỉnh, thành phố.

Đi ô tô, dùng súng kích điện bắt trộm chó

Trước đó, từ đầu tháng 10.2026, nhận tin báo của người dân về các vụ mất trộm chó liên tiếp xảy ra tại các xã Nghĩa Thành, Kim Long, Ngãi Giao và khu vực lân cận, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã khẩn trương vào cuộc truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Nguyễn Bá Long (29 tuổi, ở TP.Đồng Nai) có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây trộm chó liên tỉnh, thu giữ hơn 10 tấn thịt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 8.10, PC02 Công an TP.HCM phối hợp Công an TP.Đồng Nai tiến hành kiểm tra nơi ở của Long tại khu phố 14, phường Long Bình. Căn nhà được vây kín bằng hàng rào tôn, bên trong bố trí sẵn khu vực sơ chế, giết mổ động vật. Khám xét ô tô đậu trong sân, công an phát hiện 21 con chó đã chết (nặng hơn 304 kg) cùng súng kích điện tự chế.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ thêm 32 con chó làm thịt (gần 420 kg) và 57 con mèo làm thịt (hơn 170 kg) trữ trong thùng xốp, tủ đông.

Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi gồm: Nguyễn Bá Long, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Ngọc Nhi, Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Văn Quả.

Nhóm này phân công Liêm lái ô tô chở Trí dùng súng kích điện bắn trộm rồi Nhi gom chó lên xe. Tài sản trộm được mang về nhà Long sơ chế, ăn chia tiền theo cân nặng. Riêng đêm ngày 7 đến rạng sáng 8.10, nhóm đã bắt trộm 21 con chó, trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Ngày 9.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trên về tội "trộm cắp tài sản".

Lộ diện "bà trùm" và mạng lưới tiêu thụ hơn 10 tấn thịt chó

Mở rộng điều tra, ngày 10.10, công an triệu tập Nguyễn Long Yến Vân (40 tuổi, ở TP.Đồng Nai, sống chung như vợ chồng với Long). Vân giữ vai trò then chốt: quản lý tài chính, phân chia tiền và dùng mạng xã hội tìm kiếm đầu mối tiêu thụ thịt chó, mèo tại nhiều tỉnh, thành rồi gửi hàng qua xe khách.

Đối tượng Nguyễn Long Yến Vân ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Từ lời khai của Vân, công an lần ra 4 đầu mối tiêu thụ lớn gồm: Lương Thị Thảo (32 tuổi, ở TP.Hải Phòng), Đinh Văn Thịnh (30 tuổi, ở Hưng Yên), Đặng Thị Tho (38 tuổi, ở Ninh Bình) và Nguyễn Thị Ngọc (41 tuổi, ở TP.Hà Nội).

Dù biết rõ số thịt chó có dấu vết kích điện, không hóa đơn chứng từ, không kiểm dịch và là tài sản do trộm cắp (trộm chó) mà có, các đầu mối này vẫn nhiều lần gom hàng số lượng lớn để bán kiếm lời. Dữ liệu giao dịch cho thấy số tiền chuyển khoản giữa 4 người này với Vân lên tới hơn 860 triệu đồng, tương đương hơn 10 tấn thịt chó.

Tho (trái), Ngọc

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thảo (trái), Thịnh ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đến ngày 18.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Long Yến Vân, Lương Thị Thảo, Đinh Văn Thịnh, Đặng Thị Tho và Nguyễn Thị Ngọc để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội.