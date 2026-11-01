Công an TP.HCM bắt 23 người liên quan vụ ma túy ở Vũng Tàu

Vụ việc bắt nguồn từ đợt kiểm tra hành chính tại một căn hộ trong chung cư do Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM thực hiện.

Công an lấy lời khai đối tượng liên quan ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, khoảng 3 giờ ngày 3.10, lực lượng chức năng kiểm tra một căn hộ tại chung cư T.S (đường Thi Sách, phường Vũng Tàu), phát hiện 4 người gồm: Nguyễn Hải Trường, Nguyễn Đức Huy, Lê Thị Thùy Hương và Bùi Thị Thảo Nhi đang có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra nhanh, cả 4 người đều có kết quả dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 1 gói ni lông chứa bột màu trắng cùng dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy. Bước đầu, nhóm này khai nhận đã mua ma túy từ nơi khác đem về căn hộ để tụ tập sử dụng.

Quyết tâm bóc gỡ tận gốc nguồn cung, Ban Chỉ huy Công an phường Vũng Tàu và Phòng PC04 đã phối hợp xuyên suốt, trắng đêm mở rộng truy xét.

Chỉ trong chưa đầy 3 ngày, lực lượng điều tra đã lần ra manh mối, truy vết và triệu tập tổng cộng 30 người có liên quan dù các đối tượng cư trú phân tán ở nhiều địa bàn khác nhau.

Trong số này, cơ quan công an đã làm rõ dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy của 4 đối tượng gồm: Kim Toàn Quý, Ngô Thị Mỹ Linh, Ngô Bùi Lệ Thủy và Phạm Thị Thùy Dương.

Kiểm tra căn hộ chung cư, công an phát hiện điểm tổ chức bay lắc, khẩn trương truy xét và khởi tố nhiều người về các tội danh liên quan đến ma túy ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 23 đối tượng để điều tra về các tội "mua bán trái phép chất ma túy", "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "sử dụng trái phép chất ma túy". Đồng thời, cơ quan điều tra đang khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng còn lại theo quy định pháp luật.

Chiến công triệt phá điểm ma túy tại chung T.S khẳng định vai trò nòng cốt của công an cơ sở và sự chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo 26 phường Vũng Tàu, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành ủy TP.HCM về nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy.