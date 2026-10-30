Triệt phá đường dây ma túy 'khủng' từ Lào về Việt Nam

Ngày 30.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ Hải quan, Bộ đội Biên phòng triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, thu giữ khoảng 55 kg ma túy các loại.

Đối tượng Phạm Tuấn Cường cùng tang vật 25 kg ma túy tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, ngày 17.9, lực lượng công an nhận được thông tin về nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép từ Lào về Việt Nam. Vào cuộc xác minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội đã xác định đối tượng nghi vấn và điểm giao nhận ma túy tại khu vực P.Xuân Phương (Hà Nội).

Đến ngày 19.9, lực lượng công an phối hợp với các đơn vị liên quan đã triệt phá thành công chuyên án, bắt quả tang Phạm Tuấn Cường (33 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long) cùng tang vật. Kiểm tra tại chỗ, thu giữ khoảng 25 kg ma túy tổng hợp dạng Methamphetamine.

Đối tượng Phan Văn Triệu và Nguyễn Thanh Tuấn Duy được dẫn độ về Việt Nam ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cũng trong ngày 19.9, mở rộng điều tra truy xét một tổ công tác phối hợp với lực lượng của Bộ Công an đang làm nhiệm vụ tại Lào đã kiểm tra bất ngờ khách sạn Saysombom (ở Lào) bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan gồm: Phan Văn Triệu (25 tuổi) và Nguyễn Thanh Tuấn Duy (34 tuổi; cùng quê tỉnh Vĩnh Long). Khám xét nơi ở của hai đối tượng, công an thu giữ thêm khoảng 30 kg ma túy dạng đá.

Sau quá trình hoàn thiện các thủ tục theo quy định, ngày 15.10 vừa qua, tổ công tác đã áp giải, dẫn độ an toàn Phan Văn Triệu và Nguyễn Thanh Tuấn Duy từ Lào về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra.

Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.