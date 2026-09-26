Tạm giữ nhóm sử dụng ma túy có nhiều dao và 1 vật nghi là súng

Ngày 26.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Vũ Ngọc Quý (33 tuổi, ở phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM), Lê Nguyễn Hoàng Khôi, Nguyễn Hoài Nam và Trần Minh Tài (cùng 25 tuổi, cùng ở xã Phú Hòa, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh An Giang bắt quả tang Quý, Khôi, Nam và Tài đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng trọ tại xã An Châu ẢNH: CAAG

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22.9, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã An Châu, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang kiểm tra một nhà trọ thuộc ấp Đông Bình Nhất, xã An Châu. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Quý, Khôi, Nam và Tài đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 445 gram ma túy kèm một số dụng cụ dùng sử dụng ma túy, 4 cây dao, 1 vật bằng kim loại màu bạc có hình dạng giống súng; 1 bọc ni lông chứa 42 viên bi sắt và 4 điện thoại.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận cùng nhau góp tiền mua ma túy để sử dụng tại phòng trọ do Vũ Ngọc Quý thuê tại xã An Châu. Vụ việc được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý.