Bắt bị can 17 tuổi đột nhập ô tô đỗ bên đường, trộm 133 triệu đồng

Chiều 25.10, Công an phường Hòa Cường (thành phố Đà Nẵng), cho biết đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản trong ô tô trị giá 133 triệu đồng xảy ra trên địa bàn, thu hồi 123,2 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra.

Huỳnh Kiều Thịnh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi trộm cắp tài sản ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, Huỳnh Kiều Thịnh (17 tuổi, trú tại phường Hòa Cường) do không có việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trong ô tô không khóa cửa.

Rạng sáng 20.10, sau khi chơi điện tử tại một quán internet trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường), Thịnh đi bộ qua đường Tố Hữu thì phát hiện ô tô biển số 43A-632.XX của ông N.H.C (46 tuổi, trú phường Hòa Cường) đỗ sát vỉa hè, không có người trông coi.

Thử mở cửa xe và phát hiện cửa không khóa, Thịnh đột nhập, tìm kiếm tài sản. Tại hộc xe, Thịnh phát hiện một túi ni lông chứa nhiều tiền mặt nên lấy đi, đồng thời lấy thêm 3 triệu đồng trong ví của chủ xe.

Sau khi mang số tiền về nhà kiểm đếm, Thịnh xác định trong túi có 130 triệu đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt là 133 triệu đồng. Sáng cùng ngày (20.10), Thịnh đưa cho mẹ 20 triệu đồng và sử dụng 9,8 triệu đồng vào mục đích cá nhân.

Ngày 21.10, sau khi xác định được nghi phạm, Công an phường Hòa Cường mời Thịnh đến trụ sở làm việc. Tại đây, Thịnh thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Công an thu hồi 20 triệu đồng từ mẹ của Thịnh và 103,2 triệu đồng do Thịnh cất giấu, tổng cộng 123,2 triệu đồng.

Hiện Công an phường Hòa Cường đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Kiều Thịnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, vụ việc là lời cảnh báo về việc bảo quản tài sản khi đỗ ô tô tại nơi công cộng. Người dân cần khóa cửa xe, kiểm tra hệ thống khóa và hạn chế để tiền mặt, tài sản có giá trị trong xe nhằm tránh tạo sơ hở cho kẻ gian.