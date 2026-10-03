Truy bắt nhanh 2 nghi phạm trộm cắp tài sản

Lực lượng chức năng vừa hoàn tất việc khoanh vùng, truy bắt 2 nghi phạm trộm cắp tài sản gồm Lý Thị Thùy Nga (27 tuổi) và Lý Thị Thùy Trang (29 tuổi, cùng ở phường Bình Hòa) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an truy bắt nghi phạm trộm cắp tài sản của người dân đưa về trụ sở làm rõ ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 27.9, anh N.T.C (32 tuổi, ở phường Tăng Nhơn Phú) mở cửa tiệm để nhận thùng xốp chứa các loại cá đã đặt mua từ trước nhưng không thấy hàng. Liên hệ với bên vận chuyển, anh C. được xác nhận đơn hàng đã được giao đến nơi từ sớm.

Trích xuất camera giám sát phía trước tiệm, nạn nhân phát hiện khoảng 5 giờ 15 cùng ngày, có 2 người phụ nữ đi xe máy đến tấp vào lề, tiếp cận thùng hàng. Sau đó, cả hai cùng nhau bê thùng xốp lên xe rồi nhanh chóng tăng ga tẩu thoát về hướng đường Lê Văn Việt.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, dù thông tin ban đầu còn hạn chế và điều kiện thời tiết không thuận lợi, Công an phường Tăng Nhơn Phú đã khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) triển khai lực lượng truy xét nóng, qua đó xác định và triệu tập Nga và Trang về trụ sở làm rõ.

Đại diện công an địa phương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, đối với tội phạm trộm cắp tài sản, lực lượng công an luôn chủ động vào cuộc xác minh, truy bắt ngay, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật dù tài sản bị chiếm đoạt có giá trị không lớn, nhằm răn đe tội phạm và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Cơ quan công an khuyến nghị người dân cần nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản; khi phát hiện các vụ việc hoặc đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cần nhanh chóng báo tin qua đường dây nóng công an địa phương hoặc ứng dụng SOS ANTT của Công an TP.HCM để kịp thời xử lý.