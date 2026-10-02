Công an TP.HCM khởi tố Giám đốc Công ty Dwatch vì bán đồng hồ, trang sức giả

Ngày 2.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế), cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Trung Du (29 tuổi, ở TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Dwatch để điều tra về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tống đạt các quyết định đối với Trần Trung Du vì có hành vi bán đồng hồ, trang sức giả mạo

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, từ nguồn tin chuyển giao của Phòng An ninh mạng (PA05), Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM đã tiến hành xác minh, nắm tình hình trên không gian mạng và phát hiện đường dây kinh doanh đồng hồ, trang sức có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu quốc tế.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy vết dòng tiền, dữ liệu điện tử cũng như xác minh hoạt động giao nhận và thu mẫu giám định, lực lượng chức năng đã làm rõ phương thức hoạt động, vai trò của các đối tượng cùng địa điểm tập kết hàng hóa.

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, PC03 phối hợp cùng PA05 và Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM) bất ngờ kiểm tra trụ sở Công ty TNHH thương mại dịch vụ DWatch tại địa chỉ số 200 - 200A Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, do Trần Trung Du làm đại diện pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ số lượng lớn đồng hồ, bông tai, lắc tay, dây chuyền, nhẫn mang các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như: Hermès, Richard Mille, Rolex, Cartier, Van Cleef & Arpels, Louis Vuitton, Omega, Hublot... Toàn bộ số hàng đều chưa qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, không dán nhãn theo quy định và có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Ước tính tổng giá trị số tang vật này theo giá niêm yết lên đến hơn 2,5 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Trần Trung Du khai nhận thành lập công ty và đăng ký kinh doanh từ tháng 1.2025. Dù biết rõ các thương hiệu nêu trên đã được bảo hộ hợp pháp tại Việt Nam, Du vẫn công khai quảng bá, chào bán sản phẩm giả mạo trên website, Facebook, Zalo nhằm thu lợi bất chính.

Hiện vụ án được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.