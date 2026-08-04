Ngày 4.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đình Tuấn (29 tuổi, ở phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) kinh doanh hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố chủ cửa hàng kinh doanh hơn 1.800 mặt hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng ẢNH: HOÀNG ANH

Trước đó, qua phối hợp Công an phường Tuy Hòa tiến hành kiểm tra, khám xét hành chính tại cửa hàng TN Luxury do Tuấn làm chủ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 1.820 sản phẩm quần áo, túi xách, ví, thắt lưng, giày, mắt kính… trị giá hơn 1,2 tỉ đồng đang bày bán.

Tại đây, cơ quan chức năng nhận thấy, các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas, Burberry, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Puma, Hermes… nên đã lập biên bản tạm giữ.

Ngày 20.7, kết quả giám định của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia, Bộ KH-CN, kết luận các sản phẩm trên đều là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Tuấn khai nhận nguồn gốc của số hàng hóa trên được đặt mua tại các trang, hội nhóm trên mạng xã hội chuyên giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng để bán lại kiếm lời.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc chủ cửa hàng kinh doanh hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định.