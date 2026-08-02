Đà Nẵng: Bắt nghi phạm nhiều lần đập kính ô tô giữa đêm để trộm tài sản

Ngày 1.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa đấu tranh thành công chuyên án 726K, bắt giữ Mai Văn Lạc (41 tuổi, ở xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng), để điều tra về những vụ đập kính ô tô, trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Mai Văn Lạc bị Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ sau khi gây ra gần 10 vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan công an, từ giữa tháng 6.2026, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liên tiếp xảy ra các vụ đập kính ô tô cá nhân đỗ trên đường vào ban đêm, lục soát và lấy cắp tài sản, khiến người dân hoang mang. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án 726K để truy xét.

Qua điều tra, ban chuyên án xác định Mai Văn Lạc là nghi phạm gây án. Lạc có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản, gần nhất bị Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu (cũ) tuyên phạt 3 năm tù và chấp hành xong án phạt vào tháng 1.2026.

Ngày 29.7, lực lượng công an bắt giữ Lạc. Ban đầu, nghi phạm quanh co chối tội nhưng sau đó đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Theo lời khai, do không có nghề nghiệp và cần tiền tiêu xài, Lạc chuẩn bị tua vít, kìm bấm rồi hằng đêm chạy xe máy tìm những ô tô đỗ ở khu vực vắng người để đập kính, lục soát lấy tài sản. Từ ngày 20.7 đến khi bị bắt, nghi phạm khai đã thực hiện gần 10 vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản.

Điển hình, rạng sáng 26.7, tại khu vực đường Hà Hồi - Phú Lộc 14 (phường Thanh Khê), Lạc đã đập vỡ kính 4 ô tô, lấy 7 triệu đồng, 10 đô la Hồng Kông, 100 USD.

Khám xét nơi ở và phương tiện của nghi phạm, công an thu giữ xe máy dùng để gây án cùng nhiều công cụ, tang vật liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Mai Văn Lạc để điều tra, đồng thời mở rộng vụ án, làm rõ các vụ việc liên quan.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân không để tiền, giấy tờ và tài sản có giá trị trong ô tô; hạn chế đỗ xe qua đêm tại nơi vắng người, thiếu ánh sáng, đồng thời chủ động lắp đặt camera giám sát và kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn nhằm góp phần phòng ngừa loại tội phạm này.