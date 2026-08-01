Đà Nẵng khởi tố đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 2.000 tỉ đồng

Ngày 1.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Cảnh sát kinh tế) - Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép, hoạt động tại thành phố Đà Nẵng và TP.HCM, với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn (bên phải) và Nguyễn Tiến Trãi bị Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án 0226Đ để đấu tranh, làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng quy mô lớn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định. Công ty CP Dưỡng khí Đà Nẵng (đóng tại Khu công nghiệp Hòa Khánh) do Nguyễn Anh Tuấn (58 tuổi, ở phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp nhằm hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.

Đường dây mua bán hóa đơn khống hoạt động tại thành phố Đà Nẵng và TP.HCM, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỉ đồng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 công ty tại TP.HCM, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Nguyễn Tiến Trãi (43 tuổi, ở TP.HCM) là bị can cầm đầu, điều hành 17 công ty "ma" để xuất bán trái phép hóa đơn. Trãi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu khách hàng; đồng thời thuê nhiều người thực hiện việc rút, chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 30 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 31.7, Cơ quan Cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Trãi để điều tra về tội "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.