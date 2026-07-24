Đà Nẵng: Bóc gỡ đường dây ghi đề 8 tỉ đồng 'ẩn mình' trên Zalo, Viber, Telegram

Ngày 24.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã đấu tranh triệt xóa thành công đường dây tổ chức ghi số đề quy mô lớn hoạt động trên địa bàn phường Hòa Khánh, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".

Theo cơ quan điều tra, 4 bị can bị bắt tạm giam để điều tra về tội "tổ chức đánh bạc" gồm: Huỳnh Thị Quảng (57 tuổi, ở phường Thanh Khê), Phạm Thị Thu Lan (51 tuổi), Nguyễn Thị Minh Phượng (44 tuổi, cùng ở phường Hòa Khánh) và Trần Thị Kỳ Lan (60 tuổi, ở phường Hải Châu, cùng thành phố Đà Nẵng).

Ngoài ra, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can: Trương Thị Thêm (57 tuổi), Nguyễn Thành Tây (43 tuổi), Phan Thị Phượng (55 tuổi, cùng ở phường Hòa Khánh), Đặng Thị Thanh (50 tuổi, ở phường An Khê), Võ Thị Huệ (52 tuổi, ở phường Hải Châu) để điều tra về tội "đánh bạc".

Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện KSND khu vực 4 thành phố Đà Nẵng phê chuẩn.

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố 9 bị can về các tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây ghi số đề hoạt động với nhiều mắt xích, thu hút nhiều người tham gia nên đã xác lập Chuyên án 626D để đấu tranh.

Lúc 17 giờ 45 ngày 14.7, nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra, khám xét các địa điểm liên quan tại phường Hòa Khánh. Mở rộng điều tra, Ban chuyên án khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, triệu tập 27 người liên quan để làm rõ hành vi.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Thành Tây thường xuyên mua số đề của Võ Thị Huệ và Trương Thị Thêm với số tiền đánh bạc lên đến hàng chục triệu đồng. Trong khi đó, Võ Thị Huệ nhận bảng đề qua ứng dụng Zalo rồi chuyển qua tài khoản Viber do Nguyễn Ngô Quốc Anh sử dụng để hưởng hoa hồng.

Cơ quan điều tra xác định, Huỳnh Thị Quảng là một mắt xích quan trọng của đường dây, trực tiếp nhận ghi số đề của nhiều người rồi chuyển bảng đề cho con rể là Nguyễn Ngô Quốc Anh để hưởng lợi. Khi lực lượng công an kiểm tra, Quảng tìm cách ném điện thoại lên trần nhà vệ sinh nhằm phi tang chứng cứ nhưng bị phát hiện, thu giữ cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan.

Từ dữ liệu điện tử thu thập được, Ban chuyên án xác định từ tháng 5.2026, Phạm Thị Thu Lan sử dụng các tài khoản Telegram và Zalo để nhận bảng đề từ người chơi, sau đó chuyển cho Trần Thị Kỳ Lan nhằm tổ chức thắng thua và hưởng lợi. Riêng ngày 14.7, số tiền tổ chức đánh bạc qua 3 đài Bắc, Trung, Nam được xác định hơn 258 triệu đồng. Lan cũng nhiều lần chuyển bảng đề cho Nguyễn Thị Minh Phượng để tiếp tục tổ chức ghi số đề.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây hoạt động từ khoảng tháng 5.2026, sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram và Viber để giao nhận bảng đề. Sau mỗi lần giao dịch, các bị can thường xuyên xóa dữ liệu nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 2 máy tính Casio, hơn 17,6 triệu đồng tiền mặt, 4.473 USD, 1 sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng, nhiều trang sức màu vàng cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc của đường dây được xác định gần 8 tỉ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.