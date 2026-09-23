Bị khởi tố vụ án mới khi đang được hoãn chấp hành 14 năm vụ án cũ

Ngày 23.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Phương Thảo (33 tuổi, ở phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, từ tháng 4 - 5.2018, Thảo tự giới thiệu mình có khả năng đầu tư, mua bán đất kiếm lời và rủ anh T.V góp vốn. Tin tưởng, anh V. nhiều lần giao tiền cùng một xe máy, tổng giá trị gần 168 triệu đồng.
Để tạo lòng tin nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, Thảo đưa thông tin gian dối về việc đầu tư đất đã thu lợi hơn 3 tỉ đồng, nhưng thực tế không có tài liệu chứng minh.
Sau đó, Thảo nói với anh V. số tiền "bị công an tạm giữ", yêu cầu anh V. giao xe để cầm cố lấy tiền giải quyết. Thảo cầm cố xe được 50 triệu đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân. Anh V. phải bỏ 51 triệu đồng để chuộc lại xe.
Sau quá trình xác minh, củng cố hồ sơ, đến nay Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Phương Thảo.
Đây là vụ án thứ 2 Thảo bị khởi tố với tư cách bị can.
Trước đó, tháng 3.2023, Thảo bị TAND thành phố Đà Nẵng tuyên phạt 14 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, Thảo được hoãn chấp hành án do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
Thảo vừa bị khởi tố về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong thời gian được hoãn chấp hành mức án 14 năm tù sau phiên tòa "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Hai vụ án được xác định không liên quan đến nhau.
Đối với vụ án vừa khởi tố (lừa đảo chiếm đoạt tài sản), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị người bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Lê Thị Phương Thảo liên hệ điều tra viên Thái Phạm Đình Truyền (số điện thoại 0935874247) để được hướng dẫn trình báo, giải quyết theo quy định.
Trước đó, ngày 21.3.2023, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Thị Phương Thảo 14 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 15.4.2021, chị Nguyễn Thị Thùy Duyên (34 tuổi, ở quận Thanh Khê cũ) đến Chi nhánh Ngân hàng Quân đội tại Đà Nẵng nhận giải ngân khoản vay 2 tỉ đồng.
Sau khi nhận tiền, chị Duyên dự định đến Ngân hàng Vietcombank Đà Nẵng chuyển số tiền này vào tài khoản của bà Trương Thị Hằng để trả nợ.
Nhưng do lo ngại việc sử dụng vốn vay sai mục đích bị phát hiện, chị Duyên không thực hiện chuyển khoản tại Ngân hàng Quân đội. Lúc này, ngân hàng sắp hết giờ giao dịch, chị Duyên gặp Thảo tại khu vực nhà xe. Dù không quen biết, chị Duyên nhờ Thảo đứng tên chuyển giúp 2 tỉ đồng đến tài khoản của bà Hằng. Thảo đồng ý nhưng do không có chứng minh nhân dân nên không thể thực hiện giao dịch tại Ngân hàng Quân đội.
Thảo sau đó đề nghị chị Duyên đến Ngân hàng Techcombank, nơi mình mở tài khoản, để chuyển tiền. Tại đây, chị Duyên nộp 2 tỉ đồng vào tài khoản của Thảo để thực hiện dịch vụ chuyển tiền nhanh trên điện thoại.
Sau khi nhận tiền, Thảo chỉ chuyển 1 tỉ đồng đến số tài khoản do chị Duyên cung cấp, nhưng chụp 2 ảnh màn hình thể hiện giao dịch chuyển khoản thành công (2 tỉ đồng) rồi gửi qua Zalo cho chị Duyên. Do không kiểm tra kỹ, chị Duyên cũng nghĩ Thảo đã chuyển đủ 2 tỉ đồng.
Sau khi về nhà, chị Duyên phát hiện số tài khoản cung cấp cho Thảo bị sai nên liên lạc, nhờ Thảo theo dõi khi được ngân hàng hoàn tiền thì chuyển lại cho mình. Sau đó, ngân hàng hoàn trả tiền vào tài khoản nhưng Thảo không chuyển lại cho chị Duyên.
Theo cơ quan điều tra, từ ngày 15 - 19.4.2021, Thảo đã rút toàn bộ số tiền chiếm đoạt để tiêu xài và trả nợ cá nhân.
HĐXX tuyên phạt Lê Thị Phương Thảo 14 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", buộc bồi thường cho bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
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