Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả cực lớn

Liên quan đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô liên tỉnh này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 11 đối tượng về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón".

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hồng Lam (cầm đầu), Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thị Liệu, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Minh Duyên, Đỗ Thành Nam, Lý Lâm Cường, Mai Văn Bình, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Văn Kiên và Mai Thị Thanh Hương.

Hàng giá rẻ "đội lốt" hàng ngoại giá trị cao

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để triệt phá nhóm đối tượng, doanh nghiệp do Nguyễn Hồng Lam cầm đầu.

Theo điều tra, nhóm này lập nhiều công ty trong cùng hệ sinh thái gồm: Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty CP Công nghệ Nông Nghiệp Polaris và Công ty TNHH MTV Anfer Việt Nam. Các đối tượng lợi dụng pháp nhân này để nhập khẩu phân bón giá rẻ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào… rồi tập kết về kho tại Khu Công nghiệp Sóng Thần 1 (phường Dĩ An, TP.HCM).

Các đối tượng liên quan đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại đây, nhóm của Lam móc nối với lãnh đạo Công ty CP Vina Tân Á để in ấn hàng loạt bao bì giả mạo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý từ Ấn Độ, Bỉ... Sau đó, các đối tượng tổ chức sang chiết, đóng gói thành hơn 20 loại phân bón ngoại nhập có giá trị cao (như Kali Sulphate, Magnesium Sulphate, phân bón hữu cơ Organic...).

Hàng giả được rao bán qua mạng xã hội (Facebook, Telegram, Zalo, TikTok…) tới nhiều tỉnh, thành khu vực phía nam và Tây nguyên, giúp đường dây này thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng. Để che giấu hành vi, xưởng sản xuất luôn cửa đóng then cài, chỉ tuyển người thân và người quen thực hiện.

Thu giữ hơn 2.100 tấn phân bón

Ngày 29.9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã bắt quả tang khi các đối tượng đang tổ chức pha trộn, đóng gói phân bón giả.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả cực lớn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng tạm giữ 98.609 bao phân bón các loại với tổng khối lượng 2.157 tấn (trong đó có 4.469 bao phân giả thành phẩm), hơn 124.000 vỏ bao bì giả, 21 trục in cùng toàn bộ máy ép nhiệt, cân điện tử, máy may, máy in date phục vụ đóng gói.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định đường dây này đã hoạt động tinh vi từ năm 2025 đến nay.

Cơ quan công an đã thu hồi lượng lớn phân bón giả tại các đại lý, hộ kinh doanh ở Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP.HCM; đồng thời kêu gọi các cá nhân, tổ chức liên quan chủ động phối hợp khai báo để hưởng khoan hồng.