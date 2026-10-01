Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hơn 24.200 tấn phân bón giả

Ngày 1.10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi họp báo công bố các vụ án liên quan đến các vụ án trên địa bàn tỉnh. Tại buổi họp báo, Công an tỉnh Đắk Lắk công bố triệt phá đường dây phân bón giả đặc biệt lớn.

Công an tỉnh Đắk Lắk công bố thông tin tại buổi họp báo

Qua công tác kiểm tra, ngày 15.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với 6 bị can gồm: Võ Thị Kim Thúy, Dương Hồng Sơn, Đỗ Xuân Nam, Dương Văn Tuấn, Hồ Bá Đức và Võ Vũ Toại về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón".

Lực lượng chức năng thu giữ gần 627 tấn phân bón giả và 957,6 tấn nguyên liệu, phân bón để sản xuất, pha trộn, đóng gói làm phân bón giả tại 5 công ty, trụ sở làm việc của các đối tượng và các đại lý ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tang vật phân bón giả được lực lượng chức năng thu giữ ẢNH: HỮU TÚ

Theo điều tra, các đối tượng đã lợi dụng sự chênh lệch về giá thành của những loại phân bón có cùng công thức, thành phần nhưng được sản xuất tại các quốc gia khác nhau; lựa chọn nhập khẩu các loại phân bón có giá thành thấp hơn từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc và Hà Lan. Sau đó, thay đổi bao bì nhãn mác, sử dụng tem nhãn phụ để thể hiện sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ từ Bỉ có giá thành cao hơn nhằm hưởng chênh lệch (trung bình khoảng 4.100 - 4.300 đồng/kg).

Từ năm 2025 đến khi bị bắt giữ các đối tượng đã xuất bán trên 24.240 tấn phân bón mang nhãn xuất xứ Bỉ với tổng trị giá trên 159 tỉ đồng. Trong đó, chỉ có 461 tấn là phân bón có nguồn gốc Bỉ, còn lại là phân bón không có xuất xứ từ Bỉ nhưng được dán tem, nhãn thể hiện xuất xứ từ Bỉ.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất phân bón giả đã bán cho khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại các tỉnh, thành: Đắk Lắk, Gia Lại, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai và Đồng Tháp; thu lợi bất chính trên 60 tỉ đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Chuyên, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 25.9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can Phạm Thị Thanh Đẹp (47 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH SX XNK Con Ngựa Xanh (Tây Ninh) về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón".

Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, đại lý và cá nhân đã từng mua, nhập hoặc sử dụng phân bón của các đơn vị sau: Công ty TNHH Phân bón Khánh Thư, Công ty TNHH Nông nghiệp Blue Zone, Công ty TNHH Eximfer Việt Nam và Công ty TNHH SX TM XNK Con Ngựa Xanh, chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin.