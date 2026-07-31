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Thời sự Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ nghi phạm lừa mua cây cảnh, trốn sang Lào

Hữu Tú
Hữu Tú
Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Lê Quang Nhã sau gần 1 năm lẩn trốn vì bị cáo buộc lừa mua cây cảnh, làm giả giấy nộp tiền để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 31.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ Lê Quang Nhã (40 tuổi, ở TP.HCM), nghi phạm bị cáo buộc lừa mua cây cảnh, chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn sang Lào.

Theo điều tra ban đầu, ngày 1.12.2024, Nhã từ TP.HCM đến Đắk Lắk và vào nhà ông Đ. tại xã Dray Bhăng để hỏi mua cây cảnh. Tại đây, Nhã giới thiệu mình là con rể của chủ một tiệm vàng ở huyện Lắk (Đắk Lắk cũ). Sau khi trao đổi, Nhã đồng ý mua 7 cây cảnh của ông Đ. với giá 150 triệu đồng.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ nghi phạm lừa mua cây cảnh, trốn sang Lào- Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Lê Quang Nhã

ẢNH: CTV

Ngày hôm sau, Nhã đến một ngân hàng gần đó lấy một bộ giấy nộp tiền gồm 2 liên rồi mang về nhà nghỉ, tự điền thông tin giả thể hiện đã nộp 150 triệu đồng vào tài khoản của ông Đ.

Để tạo lòng tin, Nhã dùng một con dấu vuông đã chuẩn bị sẵn đóng nội dung "Đã thu tiền", sau đó tự ký vào các mục dành cho giao dịch viên và khách hàng.

Tiếp đó, Nhã giao liên thứ hai của giấy nộp tiền cho ông Đ. Khi ông Đ. kiểm tra tài khoản nhưng chưa nhận được tiền, Nhã giải thích do chuyển khác ngân hàng nên tiền sẽ về chậm.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, Nhã mượn thêm của ông Đ. 7 triệu đồng với lý do giải quyết việc riêng rồi cắt đứt mọi liên lạc.

Quá trình điều tra vụ lừa mua cây cảnh, ngày 16.4.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Nhã về hành vi chiếm đoạt tiền. Trong thời gian điều tra, Nhã bỏ trốn và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Theo cơ quan điều tra, gần 1 năm qua, đối tượng di chuyển qua nhiều tỉnh, thành trong nước trước khi trốn sang Lào. 

Sau khi xác định Nhã đã trở về Việt Nam, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cử tổ công tác phối hợp Công an phường B'lao (Lâm Đồng) bắt giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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