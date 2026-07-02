TP.HCM: Bắt nhóm làm vé trúng thưởng giả để chiếm đoạt tiền người bán vé số dạo

Ngày 2.7, thông tin từ Công an xã Hiệp Phước (Công an TP.HCM), đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đổi vé số giả.

Nhóm đối tượng làm giả vé số, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CACC

Trước đó, nhiều người bán vé số dạo trên địa bàn xã Hiệp Phước trình báo bị nhóm đối tượng điều khiển xe máy, mặc áo khoác, đeo khẩu trang tiếp cận để mua vé số. Sau khi lựa chọn vé, đối tượng sử dụng các tờ vé số giả của Xổ số kiến thiết Kiên Giang làm vé trúng thưởng để yêu cầu đổi thưởng, mệnh giá 200.000 đồng/giải, sau đó nhận tiền và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Điển hình, ngày 5.5, chị P.T.T.T (38 tuổi, hành nghề bán vé số dạo) bị đối tượng có đặc điểm nhận dạng nói trên tiếp cận, yêu cầu đổi 12 tờ vé số trúng, tổng 2,4 triệu đồng. Khi mang số vé trên đến đại lý đổi thưởng, chị T. mới biết toàn bộ là vé số giả.

Đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ ẢNH: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của các bị hại, Công an xã Hiệp Phước khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét và bắt giữ Lê Hữu Thông (49 tuổi, quê Tây Ninh) và Nguyễn Văn Ngọc (54 tuổi, quê Đồng Tháp) là đối tượng trực tiếp thực hiện nhiều vụ lừa đảo trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai mua vé số giả với giá 50.000 đồng/tờ, sau đó đổi thưởng 200.000 đồng/tờ. Đồng thời kết hợp mua vé số và cấn trừ tiền nhằm tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Tang vật được thu giữ ẢNH: CACC

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an xã Hiệp Phước đã bắt giữ Nguyễn Hoài Nam (57 tuổi, ở phường Tân Tạo) là đối tượng trực tiếp làm giả các tờ vé số để cung cấp cho đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.