Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giám đốc bán hơn 250 tấn phân bón giả

Ngày 10.7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Đình Hải, 47 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH PVM Việt Mỹ (trụ sở ở Ninh Bình), để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả.

Theo điều tra ban đầu, năm 2025, thông qua mối quan hệ xã hội, Hải có quen biết với ông H.N.D (49 tuổi, ở xã Ea Súp, Đắk Lắk).

Sau khi tiếp xúc, Hải biết ông D. là người đại diện của Công ty thuốc lá H.L, thường xuyên cung cấp phân bón, vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân trồng cây thuốc lá trên địa bàn huyện Ea Súp (cũ).

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm bị can Trần Đình Hải, 47 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH PVM Việt Mỹ ẢNH: S.Đ

Sau đó, Hải giới thiệu mình là giám đốc của một công ty chuyên sản xuất phân bón và đã ký kết hợp đồng bán hơn 250 tấn phân bón các loại cho Công ty thuốc lá H.L.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số phân bón do công ty của Hải cung cấp có nhãn và bao bì ghi giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất, phân phối; giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã số công bố; giả mạo bao bì của các doanh nghiệp sản xuất phân bón khác; đồng thời giả mạo thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, nơi sản xuất và đóng gói sản phẩm.

Tính từ tháng 10 đến tháng 12.2025, công ty của Hải đã cung cấp cho ông D. hơn 250 tấn phân bón giả. Trong đó, ông D. đã sử dụng hơn 174 tấn cung cấp cho các hộ dân trồng thuốc lá, số còn lại đã bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ buôn bán hàng giả theo quy định của pháp luật.