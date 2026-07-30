Thuê công ty tạt sơn, giả giọng người chết để đòi nợ, lĩnh 13 năm tù

Ngày 30.7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (56 tuổi) 13 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Bị cáo là người thuê công ty đòi nợ tạt sơn, giả giọng người chết để uy hiếp tinh thần chủ quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2.

Quán lẩu cá kèo trên đường Nguyễn Thông (phường 7, quận 3 cũ, TP.HCM) bị tạt sơn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cáo trạng, trong quá trình kinh doanh, chủ quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 (phường Xuân Hòa, TP.HCM) là ông A. có quen biết Tâm và theo lời khai của Tâm, bị cáo có cho ông A. vay 106.450 USD và 200 triệu đồng.

Tháng 9.2017, ông A. có nói với gia đình ông còn nợ của Tâm số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. Ngày 1.10.2017, ông A. chết nên Tâm đến nhà gặp vợ ông A. đòi lại số tiền ông A. vay trước đó.

Tuy nhiên, do ông A. chỉ nói với gia đình còn nợ Tâm số tiền hơn 1,2 tỉ đồng (tương đương 46.000 USD và 200 triệu đồng) nên gia đình ông A. chỉ đồng ý trả lại cho Tâm số tiền này. Sau đó, Tâm đồng ý lấy số tiền này.

Đến tháng 7.2020, do công việc kinh doanh gặp khó khăn, Tâm nhớ lại khoản tiền 60.450 USD mà ông A. còn nợ. Ngày 28.7.2020, Tâm làm giấy ủy quyền và ký hợp đồng thu hồi nợ với Công ty TNHH Dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương (viết tắt Công ty Thái Dương), do Bùi Công Hiếu làm giám đốc để Hiếu đòi lại số tiền trên.

Tâm thỏa thuận chia 30% trên tổng số tiền đòi được cho Hiếu và đồng ý cách thức mà Hiếu và các nhân viên của Hiếu thực hiện nhằm lấy được tiền.

Ngay sau đó, Tâm đi cùng Hiếu và một số nhân viên của Công ty Thái Dương đến gặp vợ ông A. tại quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 để đòi tiền.

Tuy nhiên, khi gia đình ông A. không trả, Hiếu chỉ đạo cho nhân viên của công ty đến quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 khóa trái cửa rồi gọi điện cho con ông A., giả giọng người đã chết nhằm gây áp lực, uy hiếp tinh thần buộc gia đình ông A. phải trả tiền.

Liên tiếp nhiều ngày, Hiếu chỉ đạo nhân viên tới tạt sơn vào quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2. Chiều 7.9.2020, khi nhóm của Hiếu đến tạt sơn vào quán của ông A. thì bị Công an phường 7, quận 3 (cũ) phát hiện và bắt giữ.

Đến ngày 9.9.2020, Hiếu chỉ đạo Lê Bá Hải Luân gọi điện cho con gái ông A., giả giọng ông A. để hù dọa, yêu cầu gia đình phải trả tiền cho Tâm.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can Bùi Công Hiếu, Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Thanh Tâm và đồng phạm. Nhưng do Toàn và Tâm bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Ngày 7.11.2024, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử đối với nhóm bị cáo Hiếu. Ngày 16.10.2025, Nguyễn Thanh Tâm bị bắt giữ.