Vụ hỗ trợ vá xe miễn phí bị dọa đâm: Người đe dọa nói gì tại công an?

Liên quan vụ đe dọa người hỗ trợ vá xe này, Công an phường Dĩ An cho biết đã đưa ông Nguyễn Thành S. (51 tuổi, ở phường Bình Hòa) đến trụ sở để làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thành S. tại trụ sở công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thành S. hành nghề sửa xe máy lưu động một mình trên tuyến đường ĐT743 (đoạn qua phường Bình Hòa và phường Dĩ An) khoảng 10 năm qua.

Tối 30.10, sau khi nhậu với bạn bè, ông S. di chuyển qua khu vực gần cầu vượt 550 (khu phố Tân Long, phường Dĩ An) thì phát hiện một nam thanh niên mặc áo hãng xe công nghệ đang cặm cụi hỗ trợ vá xe máy cho người đi đường bị thủng lốp.

Cho rằng người này "tranh giành miếng cơm" và cạnh tranh việc làm ăn của mình, ông S. liền tiến đến buông lời chửi bới, ngăn cản không cho người nam thanh niên tiếp tục sửa xe.

Đáng chú ý, ông S. còn lớn tiếng đe dọa sẽ đánh, thậm chí đâm chết nếu nạn nhân còn tiếp tục xuất hiện hỗ trợ vá xe tại khu vực này.

Vụ việc sau đó được cơ quan chức năng nắm bắt. Chiều 31.10, lực lượng công an đã đưa đối tượng về trụ sở để lấy lời khai. Hiện Công an phường Dĩ An đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định.