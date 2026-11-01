Công an vào cuộc vụ tài xế công nghệ bị đe dọa vì vá xe miễn phí

Ngày 1.11, Công an phường Dĩ An (TP.HCM) cho biết đang thẩm tra, xác minh vụ việc một tài xế công nghệ bị chửi bới, đe dọa khi hỗ trợ sửa xe miễn phí cho người đi đường tại khu vực đường ĐT743, đoạn gần Khu công nghiệp Sóng Thần 2.

Trước đó, thông tin và đoạn video ghi lại một phần diễn biến vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Qua nắm bắt thông tin, Công an phường Dĩ An đã xác minh, xác định người liên quan và đang làm rõ các tình tiết để xử lý theo quy định pháp luật.

Người liên quan được xác định là Nguyễn Thành Sơn (51 tuổi), có nơi thường trú tại tổ dân phố Phao Sơn, phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng. Người này hiện ở tại một phòng trọ trên địa bàn khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, TP.HCM.

Nam tài xế bị người đàn ông lạ mặt tìm đến và chửi bới ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tài xế Grap bị đe dọa khi vá xe miễn phí

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 30.10.2026, tại khu vực đường ĐT743, gần Khu công nghiệp Sóng Thần 2.

Thời điểm này, một tài xế công nghệ dừng lại để hỗ trợ vá xe miễn phí cho người đi đường gặp sự cố hỏng xe máy. Trong lúc tài xế đang sửa xe, một người đàn ông xuất hiện, lớn tiếng chửi bới, đe dọa và yêu cầu tài xế dừng việc sửa xe. Nếu không, người này sẽ đánh chết nam tài xế.

Người này cho rằng việc tài xế hỗ trợ vá xe miễn phí ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tiệm sửa xe của người này. Mâu thuẫn sau đó trở nên căng thẳng khi người này có hành vi giơ tay chuẩn bị đánh nam tài xế.

Xôn xao clip tài xế công nghệ bị đe dọa vì vá xe miễn phí

Người đàn ông liên tục đe dọa, ép nam tài xế đi chỗ khác để mình "làm ăn" ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đoạn video sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Từ thông tin lan truyền, Công an phường Dĩ An đã vào cuộc xác minh, xác định người liên quan để làm rõ diễn biến và các hành vi cụ thể.

Hiện vụ việc tài xế công nghệ bị đe dọa đang được Công an phường Dĩ An tiếp tục thẩm tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.