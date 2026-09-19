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    Thời sự

    Xác minh clip tài xế xe ôm công nghệ bị đánh túi bụi trong đêm

    Trần Kha
    Trần Kha
    Đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe ôm công nghệ bị đánh túi bụi giữa đường sau khi tranh cãi về dịch vụ xe công nghệ đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

    Ngày 19.9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam tài xế xe ôm công nghệ bị đánh tới tấp trên đường phố.

    Xác minh clip tài xế xe ôm công nghệ bị đánh túi bụi trong đêm- Ảnh 1.

    Tài xế xe ôm công nghệ bị đánh túi bụi trên đường

    ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Theo hình ảnh từ clip cho thấy, người đàn ông mặc áo trắng (khách đi xe ôm công nghệ) lao tới dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt và đầu của tài xế xe ôm công nghệ.

    Dù nạn nhân chỉ ôm đầu lùi lại và một phụ nữ gần đó chạy ra can ngăn, người này vẫn hung hăng áp sát, đẩy tài xế rồi tiếp tục hành hung. Vụ việc xảy ra ngay giữa đường khiến nhiều người đi đường không khỏi bức xúc.

    Vụ việc được xác định xảy ra tối 17.9 trên đường Thống Nhất, phường An Hội Đông, TP.HCM.

    Nạn nhân bị hành hung trong clip được biết là anh H. (27 tuổi, ở TP.HCM), hiện làm nghề lái xe ôm công nghệ.

    Theo thông tin ban đầu, tối 17.9, anh H. nhận chở một hành khách nam từ đường Quang Trung về đường Thống Nhất. Trên đường đi, giữa hai người có trò chuyện liên quan đến dịch vụ của các hãng xe công nghệ và dẫn đến tranh cãi do bất đồng về quan điểm.

    Đến điểm dừng trên đường Thống Nhất, tài xế thông báo tiền cước là 23.000 đồng theo hệ thống định sẵn. Và sau đó thì xảy ra sự việc như trong clip.

    Tài xế xe ôm công nghệ sau đó đã đến Công an phường An Hội Đông để trình báo sự việc. Hiện công an đang tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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