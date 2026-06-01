Bắt nghi phạm cướp xe ôm công nghệ trong đêm

Ngày 1.6, tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết đang củng cố hồ sơ điều tra, làm rõ Nguyễn Tuấn Toàn (24 tuổi, ở xã Phong Điền) về hành vi cướp tài sản của tài xế chạy xe ôm công nghệ.

Thông tin ban đầu từ công an, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27.5, anh Đ.Q.K, tài xế xe ôm công nghệ nhận chở nam thanh niên trước một công ty trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua phường Long Tuyền. Khi lên xe, người này yêu cầu anh K. di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau.

Nguyễn Tuấn Toàn bị bắt sau khi cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo yêu cầu, anh K. chở người khách đến chợ An Cư, phường Ninh Kiều, để mua nước uống. Sau đó, cả hai tiếp tục đi qua chùa Phước An, rồi đến tuyến đường tỉnh 922 thuộc phường Thới An Đông. Đến đây, người khách muốn quay lại trung tâm thành phố.

Khi xe chạy về đến cầu Bà Kè trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn thuộc khu vực Thới Thạnh, phường Thới An Đông, thì từ phía sau, người khách dùng vật cứng tác động vào hông bên trái của tài xế. Tiếp đó, người khách ôm ngang người anh K. khiến tài xế xe ôm công nghệ ngã xuống đường.

Bị tác động bất ngờ, anh K. mất khả năng chống cự và bị đối tượng chiếm đoạt xe máy điện cùng một số tài sản khác trước khi tẩu thoát. Qua xác minh, chiếc xe điện trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Xe máy do Nguyễn Tuấn Toàn cướp của tài xế xe ôm công nghệ ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Trong suốt quá trình sự việc xảy ra, nghi phạm luôn đeo khẩu trang nên anh K. không nhận diện được khuôn mặt. Vì vậy khi trình báo với công an, anh K. chỉ có thể mô tả sơ bộ ngoại hình và giọng nói của nghi phạm.

Ngày 30.5, sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ đã triển khai điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được nghi phạm là Nguyễn Tuấn Toàn. Khoảng 15 giờ cùng ngày, công an đã bắt được Toàn khi đang lẩn trốn tại nhà người thân trên địa bàn xã Phong Điền.