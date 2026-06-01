Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt nghi phạm cướp xe ôm công nghệ trong đêm

Thanh Duy
Thanh Duy
01/06/2026 13:42 GMT+7

Trong đêm khuya, Nguyễn Tuấn Toàn yêu cầu tài xế xe ôm công nghệ chở đi đến nhiều nơi trong TP.Cần Thơ, rồi lợi dụng đoạn đường vắng thì ra tay khống chế cướp xe máy điện và tài sản.

Ngày 1.6, tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết đang củng cố hồ sơ điều tra, làm rõ Nguyễn Tuấn Toàn (24 tuổi, ở xã Phong Điền) về hành vi cướp tài sản của tài xế chạy xe ôm công nghệ.

Thông tin ban đầu từ công an, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27.5, anh Đ.Q.K, tài xế xe ôm công nghệ nhận chở nam thanh niên trước một công ty trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua phường Long Tuyền. Khi lên xe, người này yêu cầu anh K. di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau.

Bắt nghi phạm cướp xe ôm công nghệ trong đêm- Ảnh 1.

Nguyễn Tuấn Toàn bị bắt sau khi cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo yêu cầu, anh K. chở người khách đến chợ An Cư, phường Ninh Kiều, để mua nước uống. Sau đó, cả hai tiếp tục đi qua chùa Phước An, rồi đến tuyến đường tỉnh 922 thuộc phường Thới An Đông. Đến đây, người khách muốn quay lại trung tâm thành phố.

Khi xe chạy về đến cầu Bà Kè trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn thuộc khu vực Thới Thạnh, phường Thới An Đông, thì từ phía sau, người khách dùng vật cứng tác động vào hông bên trái của tài xế. Tiếp đó, người khách ôm ngang người anh K. khiến tài xế xe ôm công nghệ ngã xuống đường.

Bị tác động bất ngờ, anh K. mất khả năng chống cự và bị đối tượng chiếm đoạt xe máy điện cùng một số tài sản khác trước khi tẩu thoát. Qua xác minh, chiếc xe điện trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Bắt nghi phạm cướp xe ôm công nghệ trong đêm- Ảnh 2.

Xe máy do Nguyễn Tuấn Toàn cướp của tài xế xe ôm công nghệ

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Trong suốt quá trình sự việc xảy ra, nghi phạm luôn đeo khẩu trang nên anh K. không nhận diện được khuôn mặt. Vì vậy khi trình báo với công an, anh K. chỉ có thể mô tả sơ bộ ngoại hình và giọng nói của nghi phạm.

Ngày 30.5, sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ đã triển khai điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được nghi phạm là Nguyễn Tuấn Toàn. Khoảng 15 giờ cùng ngày, công an đã bắt được Toàn khi đang lẩn trốn tại nhà người thân trên địa bàn xã Phong Điền.

Tin liên quan

Điều tra vụ nạn nhân tử vong sau tai nạn bị mất luôn xe máy, điện thoại

Điều tra vụ nạn nhân tử vong sau tai nạn bị mất luôn xe máy, điện thoại

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Sang (27 tuổi, ngụ ở xã Diên Điền, H.Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), để điều tra vụ tai nạn giao thông làm một nạn nhân tử vong.

Giết người, cướp xe ôm rồi vứt xác nạn nhân ven đường

Khám phá thêm chủ đề

xe máy điện cần thơ cướp tài sản cướp xe ôm công nghệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận