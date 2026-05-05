Tài xế xe công nghệ bị đâm xuyên tim, mất 2 lít máu được cứu sống

Duy Tính
05/05/2026 10:39 GMT+7

Mâu thuẫn với bạn, tài xế xe công nghệ bị đâm xuyên tim, mất 2 lít máu. Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất đã bỏ qua các thủ tục hành chính, mổ khẩn cứu sống bệnh nhân thành công.

Ngày 5.5, TS-BS Nguyễn Duy Tân, Trưởng khoa Ngoại tim mạch - lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), cho biết đơn vị vừa kịp thời cứu sống bệnh nhân D.C.T (38 tuổi, ở TP.HCM) bị vết thương tim trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân D.C.T là tài xế xe công nghệ.

Trước đó, do mâu thuẫn với một người bạn, tài xế D.C.T bị "đối phương" dùng vật sắc nhọn đâm xuyên tim và gục tại chỗ. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mất máu nhiều, với vết thương ngực trái dài khoảng 3 cm, chảy máu liên tục. Qua thăm khám và siêu âm tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận tình trạng tràn máu màng tim và tràn máu màng phổi trái. Huyết áp giảm dần, tri giác suy giảm nhanh và xấu.

Ngay lập tức, ê kíp đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, chuyển bệnh nhân lên Khoa Phẫu thuật gây mê - hồi sức để phẫu thuật khẩn cấp, đồng thời hoàn tất các thủ tục hành chính sau. Các bác sĩ tiến hành mở ngực cấp cứu, vừa phẫu thuật vừa hồi sức tích cực, bù máu để duy trì huyết áp.

Khi mở lồng ngực, ê kíp ghi nhận khoảng 800 ml máu trong màng tim gây chèn ép tim và khoảng 1.800 ml máu cục lẫn máu loãng trong khoang màng phổi trái.

Sau khi hút sạch máu trong khoang ngực, các bác sĩ phát hiện nhiều tổn thương nghiêm trọng: vết thương thủng tim (thất phải) dài khoảng 6 - 7 cm, vết rách màng tim trái và tổn thương thùy dưới phổi trái dài khoảng 6 cm.

Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử bỏng nặng 60% cơ thể cách đây 6 năm, để lại sẹo co rút vùng ngực, cổ và miệng, gây khó khăn trong quá trình gây mê và đặt nội khí quản. Sự biến dạng da và thành ngực do vết bỏng cũ cũng làm tăng mức độ phức tạp của ca mổ.

Theo TS-BS Trương Nguyễn Hoài Linh, Khoa Ngoại tim mạch - lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất, vết thương thủng thất phải dài khoảng 6 - 7 cm, nằm giữa hai động mạch vành lớn - vị trí đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi kỹ thuật khâu vá chính xác tuyệt đối. Nếu khâu quá chặt có thể gây tắc động mạch vành dẫn đến nhồi máu cơ tim, trong khi khâu không kín sẽ gây nguy cơ chảy máu sau mổ.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, vết thương tim đã được xử trí thành công, kiểm soát tốt tình trạng chảy máu và bảo tồn chức năng tim. Sau quá trình điều trị tích cực, sức khỏe tài xế xe công nghệ đã ổn định và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

