Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cứu người đứt lìa động mạch cổ do tai nạn

Ngày 3.5, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), cho biết vừa cấp cứu nam bệnh nhân T.X.T (20 tuổi, ở phường Chợ Lớn) trong tình trạng đa chấn thương vùng ngực sau tai nạn sinh hoạt, trong đó có vết thương đứt lìa động mạch cổ trái, máu chảy ồ ạt, nguy kịch.

Các bác sĩ xác định đây là ca bệnh cực kỳ nặng, huyết áp không đo được, dấu hiệu sốc mất máu rất nặng. Chỉ ít phút sau vào viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Ê kíp cấp cứu lập tức vừa truyền máu khẩn cấp, vừa ép tim ngoài lồng ngực khoảng 20 phút cho đến khi bệnh nhân được đẩy vào phòng mổ để duy trì sự sống.

Bệnh nhân được các y bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương phẫu thuật và cứu sống ngoạn mục ẢNH: BVCC

Đồng thời, các bác sĩ ngoại khoa và gây mê hồi sức đã khẩn trương chuẩn bị phòng mổ. Chỉ sau 60 phút tiếp nhận vào cấp cứu, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ. Các bác sĩ vừa phẫu thuật vừa tiếp tục truyền máu và hồi sức tích cực.

PGS-TS Trần Thanh Vỹ, chuyên gia ngoại lồng ngực - mạch máu, cũng là người phẫu thuật trực tiếp cho người bệnh, nhận định đây là trường hợp tổn thương rất nặng với tình trạng đứt lìa động mạch cổ trái, dưới đòn trái - một mạch máu lớn nằm gần tim.

Lượng máu chảy tự do vào khoang ngực trái khoảng 1,5 lít, đồng thời ước tính hơn 1,5 lít máu tiếp tục thoát ra ngoài qua vết thương. Đây là tổn thương có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí trong thời gian cực ngắn.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa khoa cấp cứu, phẫu thuật viên, gây mê hồi sức, ngân hàng máu, ê kíp đã khống chế được chảy máu, tái lập tuần hoàn và cứu sống người bệnh.

Bác sĩ Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thông tin thêm, sau 5 ngày điều trị và theo dõi tích cực, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.