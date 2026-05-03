Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cứu người đứt lìa động mạch cổ do tai nạn

Duy Tính
Duy Tính
03/05/2026 11:39 GMT+7

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương vừa tiếp nhận, cứu thành công bệnh nhân bị đa chấn thương vùng ngực, đứt lìa động mạch cổ trái, nguy kịch.

Ngày 3.5, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), cho biết vừa cấp cứu nam bệnh nhân T.X.T (20 tuổi, ở phường Chợ Lớn) trong tình trạng đa chấn thương vùng ngực sau tai nạn sinh hoạt, trong đó có vết thương đứt lìa động mạch cổ trái, máu chảy ồ ạt, nguy kịch.

Các bác sĩ xác định đây là ca bệnh cực kỳ nặng, huyết áp không đo được, dấu hiệu sốc mất máu rất nặng. Chỉ ít phút sau vào viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Ê kíp cấp cứu lập tức vừa truyền máu khẩn cấp, vừa ép tim ngoài lồng ngực khoảng 20 phút cho đến khi bệnh nhân được đẩy vào phòng mổ để duy trì sự sống.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cứu người đứt lìa động mạch cổ do tai nạn sinh hoạt - Ảnh 1.
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cứu người đứt lìa động mạch cổ do tai nạn sinh hoạt - Ảnh 2.

Bệnh nhân được các y bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương phẫu thuật và cứu sống ngoạn mục

ẢNH: BVCC

Đồng thời, các bác sĩ ngoại khoa và gây mê hồi sức đã khẩn trương chuẩn bị phòng mổ. Chỉ sau 60 phút tiếp nhận vào cấp cứu, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ. Các bác sĩ vừa phẫu thuật vừa tiếp tục truyền máu và hồi sức tích cực.

PGS-TS Trần Thanh Vỹ, chuyên gia ngoại lồng ngực - mạch máu, cũng là người phẫu thuật trực tiếp cho người bệnh, nhận định đây là trường hợp tổn thương rất nặng với tình trạng đứt lìa động mạch cổ trái, dưới đòn trái - một mạch máu lớn nằm gần tim.

Lượng máu chảy tự do vào khoang ngực trái khoảng 1,5 lít, đồng thời ước tính hơn 1,5 lít máu tiếp tục thoát ra ngoài qua vết thương. Đây là tổn thương có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí trong thời gian cực ngắn.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa khoa cấp cứu, phẫu thuật viên, gây mê hồi sức, ngân hàng máu, ê kíp đã khống chế được chảy máu, tái lập tuần hoàn và cứu sống người bệnh.

Bác sĩ Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thông tin thêm, sau 5 ngày điều trị và theo dõi tích cực, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Tin liên quan

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương triển khai bệnh án điện tử từ 1.1.2024

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương triển khai bệnh án điện tử từ 1.1.2024

Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, bệnh viện luôn không ngừng phát triển, đổi mới sáng tạo, xây dựng theo hướng tiên tiến, hiện đại.

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện nguyễn tri phương động mạch cổ Mất máu tử vong đứt động mạch cổ cứu người đứt lìa động mạch cổ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận