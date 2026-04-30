Tóc cuốn vào máy tuốt lúa, cô gái 26 tuổi nguy kịch vì sốc mất máu

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân vào đêm khuya, đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện quốc tế Minh Anh đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, truyền dịch và dùng thuốc nâng huyết áp để duy trì sự sống.

Đa chấn thương phức tạp

Ngày 30.4, bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Văn Long, Phó giám đốc Y khoa, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Minh Anh, cho biết kết quả chụp CT Scan cho thấy bệnh nhân bị lõm sọ hở, những mảnh xương sọ vỡ vụn cắm sâu vào màng não. Các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện phẫu thuật làm sạch vết thương, loại bỏ dị vật và cố định cột sống cổ để ngăn ngừa liệt tứ chi. May mắn, kết quả MRI xác nhận tủy sống chưa bị tổn thương, mở ra hy vọng phục hồi vận động cho cô gái trẻ.

"Lực vặn xoắn mạnh của máy tuốt lúa không chỉ lột toàn bộ mảng da đầu mà còn khiến vùng cổ bị bẻ ngoặt, gây ra những chấn thương nặng như gãy mấu răng C1 và gãy cung sau đốt sống cổ C3C4, trật khớp đốt sống cổ C6C7", bác sĩ Long chia sẻ.

Bác sĩ thăm khám và chụp hình cùng bệnh nhân, người nhà sau hồi phục ẢNH: M.A

Nỗ lực tái tạo và 10 ngày hồi sinh

Sau khi tình trạng huyết động ổn định, các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật phức tạp: lấy da đùi để ghép lên toàn bộ vùng da đầu đã mất.

Bác sĩ Long cho biết, sau mổ 10 ngày bệnh nhân đã tỉnh táo, cử động được tay chân và có thể giao tiếp. Đây là một kết quả rất khả quan đối với một ca chấn thương phức tạp cả về sọ não lẫn cột sống.

Dù hành trình phía trước vẫn còn những đợt ghép bổ sung để da đầu ổn định hoàn toàn, nhưng sự tỉnh táo của cô gái ở tuổi 26 là sự nỗ lực từ đội ngũ y tế.

Sơ cứu đúng cách trong "giờ vàng"

Theo bác sĩ Long, chấn thương do máy tuốt lúa hay máy ép nước mía, cối xay thịt,… luôn để lại những hậu quả đáng tiếc.

Bác sĩ khuyến cáo người dân luôn kiểm tra các bộ phận che chắn của máy móc. Trang phục, đầu tóc luôn gọn gàng: phụ nữ khi làm việc gần máy móc phải cột tóc cao, dùng mũ hoặc khăn trùm kín tóc, trang phục phải gọn gàng. Trong trường hợp không may xảy ra tai nạn, việc sơ cứu đúng cách trong "giờ vàng" là vô cùng quan trọng.