Sức khỏe

Búi tóc 'lấp kín' dạ dày bé gái 7 tuổi, cảnh báo hội chứng nguy hiểm

Hải Phong
24/04/2026 19:38 GMT+7

Một bé gái 7 tuổi ở Quảng Ngãi được phẫu thuật lấy búi tóc gần 0,3 kg trong dạ dày. Trường hợp hiếm gặp, liên quan rối loạn tâm lý, cảnh báo nguy cơ khó phát hiện và dễ tái phát.

Chiều tối 24.4, trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Xuân Duy, Trưởng khoa Ngoại - Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị vừa phẫu thuật thành công, lấy ra một búi tóc lớn trong dạ dày của bé gái 7 tuổi, ở xã Trà Giang.

Bé gái 7 tuổi ở Quảng Ngãi mang búi tóc gần 0,5 kg trong dạ dày - Ảnh 1.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi phẫu thuật lấy búi tóc trong dạ dày của bé gái 7 tuổi

ẢNH: XUÂN DUY

Theo bác sĩ Duy, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa, da xanh, mệt mỏi kéo dài. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vùng thượng vị của trẻ xuất hiện một khối bất thường, giới hạn rõ, mật độ chắc.

Bệnh nhi sau đó được chỉ định thực hiện các cận lâm sàng, gồm: Siêu âm, chụp MRI và nội soi tiêu hóa. Kết quả cho thấy trong dạ dày có một búi tóc kích thước lớn, chiếm gần toàn bộ thể tích.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật để lấy dị vật. Ca mổ diễn ra thuận lợi, khối tóc lớn được lấy ra an toàn, với trọng lượng gần 0,3 kg.

Búi tóc được lấy ra trong dạ dày bé gái 7 tuổi ở Quảng Ngãi

Búi tóc được lấy ra trong dạ dày bé gái 7 tuổi ở Quảng Ngãi

ẢNH: XUÂN DUY

Rối loạn tâm lý liên quan đến hành vi ăn tóc

Theo bác sĩ Duy, đây là một dạng rối loạn tâm lý liên quan đến hành vi ăn tóc, thường gặp ở trẻ em, đặc biệt là bé gái. Điểm đáng chú ý là người mắc vẫn sinh hoạt, ăn uống bình thường nên rất khó phát hiện sớm.

"Tình trạng này còn được gọi là hội chứng Rapunzel, lấy theo tên nhân vật công chúa tóc mây trong truyện cổ Grimm. Nếu không được can thiệp kịp thời, búi tóc sẽ lớn dần, gây tắc nghẽn và nhiều biến chứng nguy hiểm", bác sĩ Duy cho biết.

Các bác sĩ khuyến cáo, việc điều trị hội chứng này không chỉ dừng lại ở phẫu thuật lấy dị vật mà cần kết hợp can thiệp tâm lý. Nếu không điều trị tận gốc hành vi, nguy cơ tái phát là rất cao.

Phụ huynh cần theo dõi sát các biểu hiện bất thường ở trẻ, như: Hay nhai, nuốt tóc, đau bụng kéo dài, nôn ói hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân để kịp thời đưa đi khám, tránh những hậu quả đáng tiếc.

