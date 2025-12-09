Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Phẫu thuật lấy ra búi tóc nặng nửa ký trong dạ dày bệnh nhi

Hải Phong
Hải Phong
09/12/2025 11:47 GMT+7

Bác sĩ ở Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi phẫu thuật thuật thành công, lấy búi tóc nặng 0,5 kg trong dạ dày một bệnh nhi 6 tuổi.

Sáng 9.12, các bác sĩ Khoa Ngoại phối hợp với Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức (Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi) đã phẫu thuật thành công, lấy búi tóc nặng 0,5 kg ra khỏi dạ dày một bệnh nhi 6 tuổi.

Phẫu thuật lấy 0,5 kg tóc trong dạ dày bệnh nhi 6 tuổi- Ảnh 1.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy 0,5 kg tóc trong dạ dày bệnh nhi 6 tuổi ở Quảng Ngãi

ẢNH: K.N

Trước đó, bệnh nhi này nhập viện trong tình trạng đau bụng, người nhà thấy bé thường hay ăn tóc... Qua siêu âm và thăm khám, các bác sĩ phát hiện dạ dày bệnh nhi chứa đầy dị vật dạng giống tóc. 

Sau đó, bệnh nhi được chỉ định nội soi tiêu hóa gây mê, xác định búi tóc chiếm toàn bộ dạ dày.

Ngay sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở dạ dày lấy dị vật. Kết quả gắp ra một búi tóc rất lớn, xoắn chặt, chiếm toàn bộ dạ dày của bệnh nhi, trọng lượng khoảng 0,5 kg.

Trao đổi với PV Thanh Niên, BS CK2 Phạm Xuân Duy, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trường hợp này được xác định liên quan đến Hội chứng Rapunzel - một rối loạn tâm lý hiếm gặp khiến người bệnh có hành vi bứt và ăn tóc. Hội chứng thường gặp ở trẻ em gái, đặc biệt lứa tuổi trước khi vào lớp 1.

"Mặc dù người mắc vẫn ăn uống bình thường, nhưng việc nuốt tóc kéo dài sẽ dẫn đến trào ngược, tắc ruột, loét dạ dày, thậm chí nguy hiểm tính mạng", bác sĩ Duy nói.

Trước đó, vào ngày 12.3, các bác sĩ Khoa Ngoại, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cũng đã phẫu thuật lấy một búi tóc nặng gần 1 kg nằm trong dạ dày bé gái 12 tuổi ở Quảng Ngãi.

Khám phá thêm chủ đề

phẫu thuật Búi tóc bệnh nhi ăn tóc Quảng Ngãi
