Sức khỏe

Hy hữu: Búi tóc dài 12 cm trong ruột bé gái 4 tuổi

Trần Thanh Phong
24/09/2025 13:22 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng vừa phẫu lấy búi tóc 12 cm ra khỏi ruột bé bé gái 4 tuổi.

Ngày 24.9, nguồn tin từ Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng cho biết, bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, lấy búi tóc 12 cm ra khỏi ruột bé gái T.T.P.N (4 tuổi, ngụ P.Phú Lợi, TP.Cần Thơ - trước đây thuộc TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng).

Hy hữu, búi tóc dài 12 cm trong ruột bé gái 4 tuổi ở TP.Cần Thơ - Ảnh 1.

Búi tóc trong ruột bé gái 4 tuổi được các được bác sĩ phẫu thuật lấy ra thành công

Trước đó, cháu T.T.P.N nhập viện trong tình trạng suy kiệt, ăn uống kém, đau bụng, nôn ói nhiều. Gia đình đã cho cháu uống thuốc nhưng không giảm nên đưa đến bệnh viện chữa trị.

Qua thăm khám lâm sàng, siêu âm, chụp X-quang vùng bụng, bác sĩ chẩn đoán bé N. bị tắc ruột do lồng, được chỉ định mổ nội soi tháo lồng. Khi nội soi tháo lồng xong, bác sĩ phát hiện đoạn ruột dài 12 cm chứa đầy tóc lẫn bã thức ăn, gây tắc ruột. 

Theo đó, bác sĩ phẫu thuật mở bụng, mổ ruột để lấy dị vật ra. Đồng thời, tiến hành khâu lại ruột, dẫn lưu ổ bụng. Sau phẫu thuật bé dần hồi tỉnh, nhưng do thể trạng suy kiệt nên cần tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Hy hữu, búi tóc dài 12 cm trong ruột bé gái 4 tuổi ở TP.Cần Thơ - Ảnh 2.

Hiện, bé T.T.P.N đang được theo dõi, chăm sóc tại Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng

Bác sĩ Quách Tòng Lai, phụ trách Khoa Ngoại nhi, Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng cho biết, bệnh nhi có biểu hiện của hội chứng Rapunzel (công chúa tóc mây). Đây là hội chứng khiến người mắc bệnh thích nhổ và ăn tóc của mình, thậm chí nhổ cả tóc của người xung quanh để ăn. Hội chứng này có liên quan đến những tổn thương như rối loạn về tâm lý. Tóc nuốt vào không tiêu hóa được, tích tụ trong dạ dày hoặc ruột, lâu ngày tạo thành búi lớn gây tắc nghẽn.

Qua trường hợp bệnh nhi có búi tóc trong bụng nêu trên, bác sĩ khuyến cáo cha mẹ, người chăm sóc trẻ cần quan tâm đến những hành vi bất thường của trẻ, như: trẻ hay ngậm, nuốt vật không phải là thực phẩm, bứt tóc cho vào miệng nuốt, tóc trẻ lưa thưa, thường đau bụng không rõ nguyên nhân, suy dinh dưỡng... Nếu có các biểu hiện bất thường, cha mẹ hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế khám để được điều trị kịp thời. 

