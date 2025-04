Đau bụng từng cơn, nhập viện phát hiện tắc ruột non, hoại tử hơn 1 mét

Khai thác bệnh sử, ghi nhận trước khi nhập viện một ngày, ông C. xuất hiện triệu chứng đau bụng quặn từng cơn, kèm theo buồn nôn, nôn ói và không thể trung tiện hay đại tiện. Đến trưa hôm sau, cơn đau trở nên dữ dội, kèm theo tình trạng mệt mỏi kéo dài, tăng nặng. Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận người bệnh tỉnh táo, không sốt, đau bụng quặn dữ dội, chi lạnh ẩm, vã mồ hôi, mạch nhanh 111 lần/phút, huyết áp tụt 60/30 mmHg. Tình trạng bụng chướng vừa, ấn đau, có dấu hiệu đề kháng thành bụng - một trong những biểu hiện nguy hiểm của tắc ruột. Các bác sĩ nhanh chóng hồi sức tích cực, chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng.

Chẩn đoán tắc ruột nguy kịch, quyết định phẫu thuật khẩn cấp

Ngày 28.4, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Định, Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, kết quả CT của bệnh nhân C. cho thấy tình trạng tắc ruột non cơ học dạng quai kín, nghi ngờ do xoắn ruột. Hình ảnh cản quang cũng cho thấy một đoạn quai ruột non bắt quang kém hơn các quai ruột còn lại, nghi ngờ có hoại tử. Chỉ số bạch cầu tăng cao, huyết sắc tố giảm cho thấy nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương mô vô cùng nghiêm trọng.

Bác sĩ kiểm tra thăm khám cho bệnh nhân ẢNH. T.N

Nhận định đây là một ca bệnh nguy cấp có thể đe dọa tính mạng, đội ngũ bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định phẫu thuật khẩn cấp để cứu sống người bệnh.

Ông C. được đưa vào phòng mổ trong tình trạng sốc nhiễm trùng. Quá trình phẫu thuật cho thấy đoạn ruột non bị xoắn và viêm dính nghiêm trọng, dẫn đến hoại tử một đoạn ruột dài 1,1 mét. Bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở bụng, gỡ dính, tháo xoắn và cắt bỏ đoạn ruột non hoại tử.

Sau khi loại bỏ phần ruột bị tổn thương, bác sĩ thực hiện nối lại đoạn ruột còn lành để tái lập lưu thông tiêu hóa. Ca mổ diễn ra thành công, người bệnh được chuyển về phòng hồi sức để theo dõi và điều trị tiếp tục.

Nhờ được can thiệp kịp thời và phương pháp điều trị đúng đắn, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt. Sau 7 ngày điều trị, ông C. hồi phục ổn định và được xuất viện.

Tuy nhiên do bị cắt bỏ một phần ruột non dài, người bệnh có nguy cơ gặp hội chứng ruột ngắn, gây ảnh hưởng đến quá trình hấp thu dinh dưỡng. Do đó sau khi xuất viện, người bệnh sẽ được theo dõi chặt chẽ, kết hợp với các chuyên gia dinh dưỡng của bệnh viện để có chế độ ăn uống phù hợp. Lịch tái khám được lên kế hoạch sau 5 ngày để đánh giá vết mổ và tình trạng hấp thu dinh dưỡng.