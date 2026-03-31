Bệnh viện Đà Nẵng lần đầu phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng

Ngày 31.3, thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng cho biết các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng (Unilateral Biportal Endoscopic - UBE) cho 1 bệnh nhân lớn tuổi mắc bệnh lý cột sống thắt lưng có nhiều bệnh lý nền.

Bệnh nhân N.T.H.N (81 tuổi, ở xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng đau lưng kéo dài, đau lan xuống chân trái, không thể tự đi lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày. Trước đó, bệnh nhân đã điều trị nội khoa, phục hồi chức năng và y học cổ truyền nhưng không cải thiện.

Qua thăm khám, các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đà Nẵng ghi nhận bệnh nhân đau lan xuống gót chân trái, phản xạ gân gót trái giảm. Kết quả chụp MRI cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm L5-S1 bên trái, chèn ép rễ S1 trái.

Các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng quan sát qua màn hình để thực hiện ca mổ nội soi cột sống 2 cổng ẢNH: HOÀNG SƠN

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định chỉ định phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng (UBE) nhằm giải ép rễ thần kinh. Theo các bác sĩ, đây là phương pháp ít xâm lấn, phù hợp với bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, giúp giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục.

Sau 24 giờ phẫu thuật, tình trạng đau của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, vận động tốt hơn và có thể tự đi lại. Bệnh nhân được xuất viện sau 3 ngày phẫu thuật và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc phục hồi.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Lê Hữu Trì, Phó trưởng Khoa Ngoại thần kinh, phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng (UBE) có thể áp dụng trong nhiều bệnh lý như: thoát vị đĩa đệm, hẹp ngách 1 bên hoặc 2 bên, hẹp ống sống trung tâm, hẹp ống sống do trượt đốt sống mức độ nhẹ, dày hoặc vôi hóa dây chằng vàng... cũng như các trường hợp cần bộc lộ toàn bộ ống sống như áp xe ngoài màng cứng hay u trong màng cứng.

Việc thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng đầu tiên đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực phẫu thuật cột sống tại Bệnh viện Đà Nẵng, giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị hiện đại ngay tại địa phương.