Bệnh viện Đà Nẵng huy động hơn 21 tỉ đồng hỗ trợ người bệnh khó khăn

Chiều 24.3, nhân kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam (25.3) và 10 năm thành lập Phòng Công tác xã hội (1.6.2016 - 1.6.2026), Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức lễ tôn vinh những đóng góp của đội ngũ làm công tác xã hội trong bệnh viện.

Phòng Công tác xã hội của bệnh viện được thành lập từ tháng 6.2016 và từng bước được kiện toàn, phát triển theo hướng chuyên nghiệp. Hiện đơn vị có 24 cán bộ, nhân viên với nhiều chuyên môn khác nhau, đảm nhiệm các hoạt động tư vấn, hỗ trợ người bệnh, truyền thông y tế và kết nối các nguồn lực xã hội.

Một thập niên qua, Bệnh viện Đà Nẵng đã huy động hơn 21 tỉ đồng hỗ trợ người bệnh khó khăn ẢNH: HOÀNG SƠN

Trong năm 2025, phòng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Tổng đài chăm sóc khách hàng tiếp nhận, giải đáp gần 3.000 cuộc gọi, đồng thời tiếp nhận và xử lý nhiều ý kiến phản hồi thông qua hệ thống hòm thư góp ý.

Đáng chú ý, phòng đã hỗ trợ 245 trường hợp người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 3.817 người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo; kết nối các tổ chức, cá nhân thiện nguyện hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 4,38 tỉ đồng cùng nhiều vật dụng thiết yếu (xe lăn, tã lót, đồ dùng cá nhân...).

Song song đó, nhiều chương trình giàu tính nhân văn được duy trì như "Chuyến xe nghĩa tình", "Xuân yêu thương", "Giai điệu yêu thương", "Gian hàng yêu thương"… cùng các mô hình hỗ trợ người bệnh như "Tiệm tóc nghĩa tình", "Thư viện tóc", "Tủ đồng hành nhân ái", "Kệ bánh yêu thương"..., góp phần chăm lo cả vật chất lẫn tinh thần cho người bệnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, TS-BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết công tác xã hội ngày càng giữ vai trò quan trọng trong ngành y tế, giúp người bệnh được chăm sóc toàn diện không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần và điều kiện xã hội.

Theo ông Nhân, sau gần 10 năm hoạt động, Phòng Công tác xã hội đã trở thành cầu nối hiệu quả giữa bệnh viện, người bệnh và cộng đồng. Tổng nguồn lực huy động trong giai đoạn này đạt hơn 21 tỉ đồng, hỗ trợ khoảng 8.000 lượt người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

"Những hoạt động này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, nhân văn và lấy người bệnh làm trung tâm", ông Nhân nhấn mạnh.

Với những kết quả đạt được, Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Đà Nẵng đã được biểu dương, khen thưởng trong nhiều phong trào thi đua, trong đó mô hình "Tiệm tóc nghĩa tình" được ghi nhận là điển hình "Dân vận khéo" của thành phố Đà Nẵng năm 2025.

Nhà báo Lê Thị Diệu Hiền, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung (thứ 2 từ trái qua) nhận hoa tri ân từ Bệnh viện Đà Nẵng vì đã tích cực đồng hành trong hoạt động công tác xã hội năm 2025 ẢNH: S.X

Tại lễ kỷ niệm, nhiều cá nhân của Phòng Công tác xã hội được Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng khen thưởng. Bệnh viện Đà Nẵng tri ân các cơ quan báo chí, trong đó có Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung vì đã tích cực đồng hành trong hoạt động công tác xã hội năm 2025.

Trong năm qua, Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung đã đồng hành cùng Bệnh viện Đà Nẵng lan tỏa nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, trong đó có trường hợp ông Huỳnh Ngọc Khởi - người đàn ông mắc bệnh phình động mạch chủ nguy hiểm với chi phí điều trị hàng trăm triệu đồng.

Bên cạnh đó, Báo Thanh Niên cũng kêu gọi sự hỗ trợ cho em Nguyễn Lý Trần Mỹ Hằng, nữ sinh lớp 12 vừa kiên cường điều trị ung thư máu suốt gần 3 năm vừa nỗ lực học tập để theo đuổi ước mơ vào đại học.