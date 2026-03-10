Đau bụng nhưng tự uống thuốc, người đàn ông bị thủng dạ dày, ngưng tim trên bàn mổ

Ngày 10.3, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho biết đã điều trị thành công một bệnh nhân bị đau bụng nghiêm trọng do thủng dạ dày, nhiễm trùng. Bệnh nhân này đã trải qua tình trạng ngưng tim ngưng thở ngay trên bàn mổ cấp cứu. Sự can thiệp kịp thời của đội ngũ y bác sĩ đã giúp cứu sống bệnh nhân trong tình huống nguy hiểm.

Bệnh nhân là ông N.V.T (61 tuổi, ở phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM). Ban đầu, ông chỉ đau bụng ở vùng trên rốn, sau đó cơn đau lan khắp bụng kèm theo sốt nhẹ. Vì không thể đến bệnh viện ngay, ông tự uống thuốc giảm đau tại nhà. Tuy nhiên, sau 5 ngày tình trạng không cải thiện, ông được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất.

Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị thủng dạ dày. Lúc này, dịch tiêu hóa và thức ăn đã tràn vào ổ bụng, gây nhiễm trùng nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.

Người đàn ông suýt mất mạng vì tự mua thuốc điều trị đau bụng và bị thủng dạ dày, nhiễm trùng nặng ẢNH: BV

Bác sĩ Đỗ Duy Đạt, Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Thống Nhất - người phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân, cho biết ê kíp đã áp dụng khuyến cáo mới nhất của Tổ chức Phẫu thuật cấp cứu thế giới (WSES), thực hiện phẫu thuật kiểm soát thương tổn. Mục tiêu của phương pháp này là ưu tiên cứu sống bệnh nhân trước, sau đó mới xử lý triệt để các tổn thương.

Trong ca mổ đầu tiên, có lúc bệnh nhân ngưng tim và được hồi sức thành công. Các bác sĩ tiến hành làm sạch ổ bụng, kiểm soát ổ nhiễm trùng và tạo đường nuôi ăn để duy trì dinh dưỡng cho người bệnh.

Do nhập viện muộn, cơ thể bệnh nhân đã suy kiệt nặng. Trong suốt hơn 3 tháng điều trị sau đó, bệnh nhân phải trải qua nhiều lần phẫu thuật do nhiễm trùng tái phát, rò tiêu hóa và tràn dịch màng phổi. Các bác sĩ tiếp tục can thiệp phẫu thuật kết hợp chăm sóc đặc biệt nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm trùng.

Song song đó là quá trình hồi sức kéo dài với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. Nhờ theo dõi sát sao và điều trị tích cực từng ngày, tình trạng bệnh nhân dần cải thiện. Sau hơn 3 tháng điều trị, bệnh nhân đã đủ điều kiện xuất viện.

Bác sĩ Phạm Quang Nhật, Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Thống Nhất, là người trực tiếp theo dõi bệnh nhân chia sẻ thêm, bệnh nhân nhập viện muộn khi tình trạng thủng dạ dày đã gây nhiễm trùng lan rộng, cơ thể suy kiệt và xuất hiện nhiều biến chứng nặng.

"Quá trình điều trị kéo dài với nhiều lần phẫu thuật và hồi sức tích cực. Việc bệnh nhân hồi phục được xem là kết quả rất đáng mừng đối với các bác sĩ điều trị", bác sĩ Nhật nói.