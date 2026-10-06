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    Thời sựPháp luật

    Xác minh vụ nam sinh lớp 11 bị đánh liên tục vào đầu ở Khánh Hòa

    Kỳ Nam
    Kỳ Nam

    Công an xã Cam Lâm (Khánh Hòa) đang xác minh vụ một nam sinh lớp 11 bị nhóm người đạp ngã xe rồi đánh liên tục, khiến em bị thương ở tay và phải kiểm tra chấn thương vùng đầu.

    Nạn nhân là em P.T.P, học sinh lớp 11B14, Trường THPT Trần Bình Trọng, phân hiệu Nguyễn Huệ, xã Cam Lâm.

    Sáng 6.10, bà P.T.T.N, mẹ của em P., cho biết hiện nay P. đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Công an xã Cam Lâm đã ra tận bệnh viện để lấy lời khai vụ việc.

    Theo đó, tối 2.10, P. đang đi xe thì bị một người đạp ngã, khiến em rơi kính. Do không nhìn rõ, P. được cho là bị một nhóm người xúm lại đánh liên tục.

    "Ban đầu nhiều người dân tưởng các cháu giỡn với nhau, nhưng thấy đánh quá nên mới biết có chuyện", bà N. kể.

    Xác minh vụ nam sinh lớp 11 ở Khánh Hoà bị nhóm người đánh liên tục vào đầu- Ảnh 1.

    P.T.P, nam sinh lớp 11B14, Trường THPT Trần Bình Trọng, phân hiệu Nguyễn Huệ (xã Cam Lâm) bị nhóm người vây lại

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Xác minh vụ nam sinh lớp 11 ở Khánh Hoà bị nhóm người đánh liên tục vào đầu- Ảnh 2.

    Nam sinh lớp 11 bị đối tượng dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Sau khi bị đánh, P. không nói với gia đình mà chạy xuống Nhà văn hóa Thiếu nhi và không dám về nhà. Sau đó, cha của P. tìm thấy và đưa em về nhà. Khi về đến nhà, tay em bị chảy máu và trên mặt có thương tích.

    Sáng hôm sau, P. cho biết bị đau đầu. Khoảng 6 giờ hôm sau, gia đình mở camera để kiểm tra lại sự việc và phát hiện em bị một nhóm người đánh. Theo gia đình, chiếc mũ bảo hiểm của P. bị đập hư hỏng.

    P. sau đó được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy em bị nứt xương ở tay, phải bó bột. Riêng chấn thương vùng đầu, gia đình đưa em đến Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, để kiểm tra.

    Xác minh vụ nam sinh lớp 11 ở Khánh Hoà bị nhóm người đánh liên tục vào đầu- Ảnh 4.

    Em P.T.P bị đánh rạn xương tay phải bó bột

    ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

    Bà N. cho biết gia đình trình báo công an không chỉ để làm rõ việc con bị đánh mà còn lo ngại em có thể tiếp tục bị nhóm người này trả thù hoặc hành hung.

    Công an xã Cam Lâm cho biết đã cử cán bộ xác minh những người liên quan, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định.

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